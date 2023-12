El Gordo no ha tocado en el Palmar, pero hay muchas sonrisas en la administración número 24 de esta localidad, famosa por el niño de oro del tenis español. Quizás no era el día y lo sea el 6 de enero, porque antes de que se activen las devoluciones la gente se arremolina en el local para cambiar la lotería para el siguiente sorteo. Carmen María Alcaraz hace cuentas y a falta de las pedreas confirmadas, ha repartido 150.000 euros en devoluciones.

"De los números abonados que tenemos coinciden con las terminaciones de los tres premios principales y eso supone que muchos se han llevado 120 euros por cabeza. No dejan de venir a cambiar la lotería por la del Niño, pero no está activo todavía el proceso", explica una de las dueñas de un negocio que hoy ha repartido pequeñas dosis de alegría. No son cantidades significativas, pero sabe que eso anima la venta de los próximos sorteos y mañana esperan un día de mucha actividad.

Una peña huertana y un par de bares están entre los agraciados, que van a tener un poquito más de dinero en el bolsillo para ganar en estas fiestas, aunque tengan que conformarse con la salud, porque el Gordo no ha sido demasiado generoso en la Región.