Indignación en sindicatos y patronal de la Región con el recorte de las subvenciones que hoy entra en vigor

La reforma de la Ley de Participación Institucional entra hoy en vigor después de que ya se haya publicado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia; una reforma acordada por PP y VOX en el pacto de Presupuestos de la Comunidad de Murcia para 2025. A partir de ahora el Gobierno regional no tiene obligación de consignar partidas presupuestarias destinadas a la patronal CROEM o a los sindicatos UGT y CCOO. Ya el pasado ejercicio el recorte llegó al 25 por ciento.

Es lo que resalta la secretaria general de CCOO en la Región de Murcia, Teresa Fuentes: "Lo que más nos sorprende son los términos que utiliza el texto legal. Es una redacción durísima. Con ese lenguaje provocan romper las mesas de diálogo social. Llama la atención que las únicas subvenciones que se cuestionan son las de los sindicatos cuando ahora se subvenciona prácticamente todo en el actual sistema. No hay ninguna asociación que no subvencionen las administraciones. Por poner un ejemplo, ahí entran la Federación murciana de dominó y la Asociación murciana de galgos. Solo CCOO representa el 35 por ciento de las personas que ahora están dadas de alta en las empresas. No termino de entender por qué el PP ha comprado este discurso".

Según Teresa Fuentes, "cuando se habla de clientelismo político, ¿quieren decir que reconocen que a quienes se le dan subvenciones es para que no hable? No entiendo que pongan eso en un texto de ley asumiendo que hacen este tipo de cosas para callar bocas. En nuestro caso nunca ha sido así.

También hablan de igualdad en el sindicalismo. En la Región hay 66 sindicatos. CCOO representa un 35, el 27 lo tiene UGT, USO un 8 y otro 8 Redes. El resto suponen apenas suman el 20 por ciento de representatividad.

La secretaria general de CCOO en la Región de Murcia subraya que "nosotros nos nutrimos con lo que aportan nuestros socios. Con los 325.000 euros que nos daban hace dos años antes de los recortes no tenemos ni siquiera para pagar a la gente que va a las 96 mesas que tenemos en activo. Ahora se da la paradoja de que los únicos que van a cobrar en las mesas son los miembros del Gobierno regional. Son mesas que llevan mucho trabajo y en las que se habla de todo, desde la violencia contra las mujeres a la economía sumergida, la formación, los contratos en origen, etc..."

solo suponen un 0,014 % del presupuesto regional

"Se habla -dice Teresa Fuentes- de que estas subvenciones se hacen para mejorar sanidad o educación. Sumando lo que quitan a la patronal y los sindicatos supone el 0,014 de los presupuestos de la Región de Murcia. A la gente no se la puede manipular de esa forma. En todo caso, "seguiremos luchando. No va a cambiar nada. Vamos a seguir haciendo informes y estando en las mesas para mejorar la calidad de vida de la gente de la Región. Eso no quita para que luchemos por un derecho que viene recogido en la Constitución española. Recordamos que en Castilla León ya pasó lo mismo y la justicia le dio la razón a CCOO, y le tuvieron que devolver el dinero que les habían quitado"

croem: "Va en contra de la constitución"

El presidente de la patronal murciana CROEM también se ha mostrado muy crítico con esta reforma: "Se nos pide que participemos en foros y mesas creados por la Comunidad. Estamos en mas de 85 y eso tiene un coste. Requiere de recursos humanos que tenemos que sufragar. Mantenemos nuestra autonomía, pero es un derecho constitucional plasmado en la Ley de participación. Va en contra del espíritu de la Constitución"