El Gobierno de Murcia marca distancias con Vox y sus diputados disidentes

El Gobierno Regional de Murcia, a través de su consejero de Economía y Hacienda, Luis Alberto Marín, ha reaccionado marcando distancias ante a la nueva situación en el Parlamento autonómico por la fuga al Grupo Mixto de una diputada de Vox, partido que deja de ser decisivo para la adopción de acuerdos.

Tras la salida de la diputada de Vox Virgina Martínez de ese grupo parlamentario y su paso al Grupo Mixto, Marín ha asegurado que el ejecutivo del Partido Popular tiene como "único objetivo" el de "servir a los ciudadanos de la Región de Murcia" y que están "centrados únicamente en la acción de gobierno", por lo que "no mira hacia los lados".

Negociamos con partidos, no negociamos con personas" Luis Alberto Marín Consejero de Economía y Hacienda

Con esta nueva aritmética en la Asamblea Regional, donde Vox deja de ser una fuerza decisiva, el consejero ha subrayado la postura del Ejecutivo: "negociamos con partidos, no negociamos con personas". De esta forma, el Gobierno evita pronunciarse sobre "los problemas internos que otros partidos puedan tener", distanciándose de la crisis en la formación de Santiago Abascal y de cómo puede beneficiar al PP.

Presupuestos históricos para la Región

Esa nueva aritmética puede facilitar la aprobación de los presupuestos regionales, ya que la mayoría del PP solo necesitaría el apoyo de los dos diputados disidentes de Vox para sacarlos adelante. Marín ha anunciado que el objetivo es "presentar lo antes posible los presupuestos a la Asamblea regional" sin entrar a valorar cualquier posible negociación

Serán los presupuestos más altos de la historia" Luis Alberto Marín Consejero de Economía y Hacienda

Marín ha calificado los futuros presupuestos como "los más altos de la historia" y se ha mostrado convencido de que serán "muy buenos para la Región de Murcia", por lo que su Ejecutivo espera un amplio respaldo. "Creemos que todo el mundo apoyará estos presupuestos", ha dicho el consejero, que insiste en que los asuntos de otros partidos no son de su incumbencia.