FROET: "Si lo de Francia se repite aquí, el sector del transporte no se podrá recuperar"

El secretario general de FROET, Manuel Perezcarro no concreta las pérdidas que se han producido hasta la fecha por los bloqueos de Francia y por los ataques a los camiones procedentes de la Regíón de Murcia. "No es lo mismo un vehículo parado durante 24 horas o que llegue con horas de retraso. Tambien hay que valorar si la mercancia ha sido atacada, o si no se pueden realizar los viajes de retorno y se pierden. Lo tendremos que evaluar cuando pase esto, y esperemos que sea pronto". La situación es insostenible.

Perezcarro considera que si en España se repiten estos actos, "será un desastre para el sector del transporte del que no podrá recuperarse. En Francia no solo destruyen sino que vacían el camión y se llevan la mercancía. Es un atraco a mano armada; es insoportable. Estamos recomendando a los transportistas que en esos casos no hagan nada. Que les dejen hacer porque la Gendarmería está con una actitud muy pasiva". No quieren que los daños sean mayores. También añade que el Gobierno español y la Unión Europea deberían intervenir "porque se están vulnerando derechos fundamentales".

Mejor no salir

Desde la patronal del transporte recomiendan que mientras la situación no cambie y siga habiendo retenciones y paralizaciones "es mejor que los camiones no salgan de la Región de Murcia. Es lo que estamos aconsejando ya que se están quedando colapsados en áreas sin agua y sin zonas para poder hacer sus necesidades".

Además, FROET, pide comprensión a sus clientes "porque con situaciones así es muy difícil entregar la mercancía. El hecho de que salgan sólo va a suponer que las pérdidas sean mayores".

Por último, se recomienda a los transportistas que emprendan ruta hacia Francia que se conecten a las páginas web de las autovías francesas antes de tomar una decisión.