Consolidando su tradición y futuro, Torre Pacheco triunfa su oferta turística en Fitur

Los encantos de Torre Pacheco abarcan la tradición y la vanguardia. Se encargan de mimar la agricultura con el melón como estrella, pero también el golf que atrae turista extranjero o el flamenco con el festival de Lo Ferro.

Pero Torre Pacheco es más y tiene en la Sima de las Palomas uno de los grandes atractivos regionales y nacionales. Así lo han dejado claro en FITUR 2025 con una presentación conjunta de tesoros.

Pedro Ángel Roca, alcalde de Torre Pacheco presentó con firmeza sus proyectos. "Se centraba en dos proyectos este año; el tema de las visitas paleontológicas a nuestra Sima de las Palomas, como no podía ser de otra manera. Hay que mantener este hallazgo que se hizo hace más de 30 años, en el cual todos los años paleontólogos de todas partes del mundo vienen todos los años a tirarse aquí 15 o 20 días excavando y siempre aparece algo del mundo neandertal", explica el alcalde.

el melón, de torre pacheco al mundo

El otro proyecto no se queda atrás en importancia. "Luego está nuestra agricultura, que es base de nuestra economía y que llevábamos con la segunda edición de la Semana Internacional del Melón. En segunda edición, pero que realmente es la heredera de unas fiestas que se iniciaron allá a finales de los años sesenta, las fiestas del melón, y que lo que queremos demostrar es que mantenemos una agricultura de primer orden que da unos productos excelentes. Como lo hacemos en el mes de julio, pues el producto estrella del verano nuestro es el melón, como no podía ser de otra manera".

No solo llevaron la teoría. "En Fitur hemos estado dando degustación de melón durante los días que hemos estado allí. Ese sabor tan intenso y tan dulce que tienen los melones del campo de Cartagena en general, y de Torre Pacheco en particular. Y bueno, de eso hemos hablado. Por supuesto también en las entrevistas y con los medios, porque la oferta turística de nuestro municipio es mucho más amplia. Somos una ciudad de ferias, tenemos el recinto ferial de la Región de Murcia, que durante todo el año realiza ferias de distinto orden, y luego, como no, tenemos un turismo de golf con cuatro campos de golf en el municipio, es decir que es muy importante".

La música también es clave. "Tenemos el Cante Flamenco de los Ferros, como voy a olvidar, que este año cumple su 45 edición. Esa última semana de julio en el Patio de lo Ferro se siente ese quejido, ese sabor que tiene el flamenco". Se elija lo que se elija, Torre Pacheco tiene mucho para enamorar durante todo el año.