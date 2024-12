Pone un árbol de Navidad en su comunidad de vecinos en Murcia y no da crédito a lo que sucede días después: "Y se acabó"

Toni, un vecino de una comunidad de vecinos en Murcia, decidió esta Navidad hacer algo especial. En un intento por aportar un poco de alegría y espíritu navideño a su bloque de viviendas, colocó un árbol de Navidad en la entrada del edificio. Sin embargo, pocos días después, vivió un desenlace tan inesperado como frustrante, algo que compartió con sus seguidores de TikTok, desatando una ola de comentarios y reacciones.

En su publicación, que rápidamente se hizo viral, Toni relata cómo la decoración navideña comenzó con la mejor de las intenciones. "Día 1: pongo un árbol en mi comunidad de vecinos para dar algo de alegría a la entrada", escribe en el post. En un giro inesperado de los acontecimientos, un vecino, en un gesto de colaboración, añadió luces al árbol, creando una imagen navideña aún más bonita. "Un vecino le añade luces y queda súper bonito, además las apaga y enciende todos los días", cuenta.

"Y se acabó"

Sin embargo, la felicidad duró poco. "A los pocos días, nos roban el árbol y se acabó", narra Toni, en una descripción tan breve como dolorosa. El robo no solo se llevó el árbol, sino también el espíritu navideño del edificio.

TikTok: @tony_9o El tiesto donde estaba el árbol de Navidad

El relato, acompañado de fotos del árbol en diferentes etapas de su decoración, ha dejado a muchos usuarios de TikTok sorprendidos, y también desencantados, por la falta de civismo y el desencanto general que sigue afectando a muchas comunidades. Los comentarios de los usuarios reflejan cómo situaciones similares son más comunes de lo que parece. "Pensé que luego otro puso las bolas y así con todo, ese final fue un giro dramático de los acontecimientos", comenta uno de los seguidores.

Otros usuarios no han podido evitar sentir simpatía ante lo sucedido. "Nunca una sonrisa me había aparecido y desaparecido tan rápido", escribe otro, mientras que un tercer comentario expresa lo que muchos pudieron pensar al ver el desarrollo de la historia: "Nooooo, eso me pilló desprevenida, ya me imaginaba el árbol con pesebre y todo."

La indignación no ha sido solo por el robo en sí, sino por lo que muchos ven como un reflejo de los comportamientos egoístas o desconsiderados que han marcado la convivencia en algunas comunidades de vecinos. Como menciona un usuario: "Saldremos mejores de la pandemia... decían... unas bambas nuevas de mi rellano me robaron en plena pandemia, tres vecinos somos...". La comparación entre el robo del árbol y otras experiencias similares demuestra cómo, aunque no se trate del mismo objeto, el acto de despojar a otros de lo que han hecho con esfuerzo parece estar más extendido de lo que se quisiera admitir.

comunidad de vecinos

Este incidente refleja una realidad común en muchas comunidades residenciales, donde gestos de buena voluntad pueden verse empañados por la falta de empatía o el comportamiento oportunista de algunos. A pesar de la decepción de Toni, no parece que haya una solución rápida a este tipo de problemas. De momento, lo único claro es que el árbol de Navidad en su comunidad de vecinos ha tenido un final abrupto, y el mensaje de Toni parece ser uno de resignación: "Y se acabó."