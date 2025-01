Dos cubanas viajan a Galicia y al ir al supermercado se quedan de piedra con lo que les ofrecen de imprevisto: “En Cuba no pasaría”

Ahora que han sido vacaciones y que tenemos unos cuantos días libres para hacer cosas, uno de los planes que más nos gusta poner en práctica es el de viajar. Si tienes el tiempo y, sobre todo, el dinero, es una actividad que no debería dejar de hacerse.

Mujer usando una máquina de autopago de un supermercado

Lo han hecho en plenas fechas navideñas, llegando a disfrutar de nuestras tradiciones de esta época y conocer un poco más nuestro país, así como la comunidad. Eso sí, frío, y mucho, han pasado.

Les ha sorprendido muchas cosas de nuestro país porque, aunque tengamos muchas similitudes, sobre todo en lo que atañe a la cultura, hay cosas que son muy diferentes.

Aspectos de nuestro país que damos por sentado pero que, para algunos extranjeros, puede ser muy sorprendente. Y esto es lo que les pasó a estas dos jóvenes cubanas en un supermercado en Galicia.

Lo que les ofrecen que les acaba sorprendiendo

Ambas jóvenes fueron, en plenas Navidades, a un supermercado de Galicia. Imaginamos que querían comprar ingredientes para un menú un tanto especial, porque tenían intención de cocinar platos típicos de la isla.

Sin embargo, no tenían ni idea de lo que les acabaría pasando cuando les hicieron un ofrecimiento. “Queríamos hacer chicharrones y la piel la botan. Es con la corteza, con la piel del cerdo” comenzaba diciendo.

“La pedimos, nos miraron como raro, lo tiran totalmente, y nos lo han dado gratis. No nos han cobrado nada y vamos a hacer chicharrones” explicaba.

Resulta que ese plato es muy típico en Cuba, por lo que allí siempre cobran por los restos del cerdo, especialmente por la piel. “Resulta que esto es gratis, me he quedado en shock. Esto en Cuba no pasa, nunca pasaría” anunciaba.

Enseguida, su publicación se llenaba de comentarios de españoles que comentaban que esta parte del cerdo no se suele cobrar en nuestro país, pero que en lugares como Canarias sí, porque se preparan platos como sus chicharrones, que serían similares a los torreznos o cortezas.

Es muy extraño que aquí, en una comunidad de varios vecinos, se hayan puesto de acuerdo en algo. Claro que, si lo piensas, cuando se trata de pagar, uno comienza a entenderse mucho mejor.

En la primera nota que dejó en los rellanos el presidente de esta comunidad, quería ser muy claro: esto es lo que cuesta la factura de la luz común.

“Nos ha llegado la factura de la luz de este mes, y nos quieren agradecer el excesivo consumo premiándonos con un ahorro del 20% en el consumo de luz al final del túnel” decía con muchísimo humor.

Así pues, añadía una segunda nota que no dejaba indiferente a ninguno de los vecinos. “Nos ha llegado la factura de la luz de este mes de la comunidad y pasar el verano en Punta Cana nos sale 3€ más barato” escribía con mucho sentido del humor.

Alamy Stock Photo Fuenlabrada

“Por favor, durante el día aprovechen la luz solar que, de momento, es gratuita” aseguraba, como recogía @LiosDeVecinos.

Una inusual propuesta que dejaba a todos descolocados y que hacía que, por primera vez, estuvieran de acuerdo en algo.

Es lo que ha pasado en un edificio de Fuenlabrada, en el que el presidente de la comunidad ha tenido que hacer una circular y colgarla en los rellanos para avisar de una situación en concreto.

Y es que se quejaba de lo que tenían que pagar en la factura de la luz común. Al principio, decidió dejar una nota avisando del precio pero luego, la situación cambió radicalmente.