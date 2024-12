Un abogado de Murcia alerta del prefijo de móvil que te puede llamar y robarte todos tus datos: así puedes evitarlo

Normalmente, y aunque no sea lo que más nos guste del mundo, la mayoría de nosotros vivimos pegados a nuestros teléfonos. O bien por entretenimiento, o bien porque también se convierte en nuestro modo de trabajo.

Sea como sea, en nuestro teléfono móvil tenemos todo lo que necesitamos: desde las fotos con nuestros seres queridos hasta nuestros datos más personales, como los bancarios. De hecho, cuando nos roban el móvil, nos hacen un roto, porque lo tenemos todo ahí y, prácticamente, tenemos que empezar de nuevo.

Por eso, no es nada extraño que notemos cuando nos escriben un mensaje o cuando nos llaman, y, de hecho, seamos de los que contestemos al instante. Eso siempre y cuando conozcamos el número desde el que nos llaman.

Alamy Stock Photo Joven turista guapo usando un teléfono móvil al aire libre

Y es que en muchas ocasiones nos llaman de números desconocidos, y tendemos a coger esas llamadas porque, a menudo, estamos esperando que nos llamen. O bien del hospital, de algún paquete que tengamos que recibir, o de un trabajo del que estamos esperando una respuesta.

Sin embargo, no todos los números desconocidos que nos llaman tienen buena intención, y, por eso, hay que tener mucho cuidado. Seguro que, en alguna ocasión, has cogido un teléfono que no te ha contestado de vuelta y que ha pretendido estafarte.

El prefijo de móvil que no deberías coger si no quieres ser estafado

El bufete de abogados Millenials Abogados, con sede en Murcia, tiene una cuenta de TikTok en la que explican ciertos aspectos legales que son importantes para tener en cuenta.

Por eso, han decidido hablar de un tema que a todos nos preocupa y con el que pueden ayudarnos: los teléfonos no deseados que te llaman y que pretenden robarte tus datos y tus ahorros.

Seguro que a ti también te han llamado pero, como parecen números normales, tiendes a cogerlo porque podría ser una llamada importante. Sin embargo, son números que tratan de estafarte y, según cómo respondas, pueden coger la grabación de tu voz para hacer gestiones después a tu nombre.

Por eso, este abogado de Murcia avisaba de que hay un prefijo de móvil (que aparentemente parece normal) que es una estafa. Te llaman, contestas y al otro lado, hay un contestador. Si contestas con la fórmula de “sí”, te graban y empezarán a hacer contratos fraudulentos a tu nombre.

Cargando…

“El prefijo es 621. Cuando coges esta llamada, no hay nadie al otro lado y enseguida cuando contestas, te cuelgan. Por supuesto, siempre contesto diciendo “dígame”, nunca digo “sí”” comenzaba explicando.

“Porque se trata de un contestador que hay al otro lado y que graba tu voz para luego realizar contrataciones fraudulentas con tu voz. Son muy pesados” decía.

Explicaba, eso sí, que hay una forma de evitarlo: bloquear los números que te llamen con ese prefijo.

La petición en un restaurante de Álava

De sobras sabes que, a veces, nos complicamos mucho más la vida de lo que tocaría. Vamos a diferentes sitios y terminamos insatisfechos por lo que ocurre y, sentimos que tenemos que expresar nuestra opinión. Eso no tendría nada de malo, si no fuera porque muchas veces nos quejamos de vicio.

Y es lo que le ha pasado a este cliente de un restaurante de Álava. Resulta que, después de comer, pensaba que el personal les invitaría a un chupito de lo que fuese, sin embargo, se fue con las manos vacías.

No hubiera habido problema si no fuera porque decidió poner una reseña negativa al restaurante con la siguiente nota: “hay que ser cutre para no invitar a un chupito de pacharán después de la comida” expresaba, poniendo como puntuación un uno sobre cinco, la más baja posible.

Alamy Stock Photo Laguardia, Álava

Este cliente, sin lugar a dudas, no esperaba que le fueran a responder, y mucho menos, de que fuese directamente el dueño quien le diera esa respuesta. Y no, tampoco esperaba que le respondiera con una carcajada que casi se podía escuchar.

“Jajajaja, no tenemos ninguna obligación de invitaros. De todas formas, muchas gracias por la reseña” contestaban con mucha educación.

No es para menos, porque fue, efectivamente, con la sensación de que tenía el derecho a que se le invitara.