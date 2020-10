La UCAM participa en un estudio europeo para mejorar la movilización de enfermos

La Universidad Católica de Murcia, a través de la Facultad de Enfermería, participa en el proyecto europeo ST-Tech (Digital tools and methods for Safe Transfer Techniques for Caregivers in Today Health Care Sector). Esta investigación, enmarcada dentro de la convocatoria Erasmus+KA2 y cofinanciada por la Comisión Europea, tiene como meta el desarrollo de un manual de buenas prácticas para la movilización de enfermos a distintos emplazamientos (camillas, sillas de ruedas, ambulancia, etc), de manera que tanto el enfermo como los cuidadores tengan la mínima posibilidad de lesión durante los transportes realizados. A partir de este manual se desarrollará una plataforma digital y una actividad de formación.

La Facultad de Enfermería de la UCAM actúa como socia en un partenariado junto a miembros de otros cinco países: Municipality of Aarhus (Dinamarca), Via University College (Dinamarca), College of Applied Sciences Lavoslav Ruzicka in Vukovar (Croacia) Research Centre on Interactive Media, Smart Systems and Emerging Technologies (Chipre) y Västerås Stad, Vård och Omsorgsförvaltningen (Suecia).