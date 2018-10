Debacle de UCAM Murcia CB ante Baskonia (93-47)

UCAM Murcia CB ha brindado este domingo en Vitoria uno de los peores espectáculos deportivos de los últimos años con una contundente derrota por 93-47 ante un Baskonia que en la recta final ha levantado el pie del acelerador y ha evitado que el ridículo fuera aún mayor de los Javier Juárez quien, al igual que los jugadores, ha estado muy desafortunado durante toda la tarde provocando una fuerte reacción en las redes sociales contra su figura. El partido no ha tenido ningún tipo de historia ya que en los primeros dos minutos los locales hicieron un parcial de 11-0 que sirvió para poner las cosas claras y dejar muy complicada cualquier reacción de los universitarios, que han estado muy cerca de encajar la mayor derrota de la historia en la máxima categoría del baloncesto. Ante esto sólo cabe recordar lo sucedido hace tres años con una gran derrota en Santiago y el equipo a la semana siguiente reaccionó superando al Real Madrid en el Palacio de los deportes.

El UCAM Murcia CB nada pudo hacer ante un inspirado Baskonia que le endosó 32 puntos en el primer cuarto. Las pérdidas y el rebote lastraron a los de Javi Juárez, que no se encontraron en ningún momento del partido, y que vieron como el conjunto vasco cometía pocos fallos de cara al aro (93-49).

El UCAM Murcia quería seguir la racha de victorias que comenzara con Le Mans en Basketball Champions League y que siguió con San Pablo Burgos, en Liga Endesa, y con el BK Ventspils. Pero la plaza era de primera. El Buesa Arena recibía a los universitarios para enfrentarse a u Kirolbet Baskonia que venía de perder el viernes, en Euroliga, ante el Real Madrid. Sin embargo, en la anterior jornada de la competición nacional habían arrasado a Montakit Fuenlabrada en un partido que ganaron por 50 puntos.

Los vascos no tardaron en despertar el partido, y en un minuto y medio endosaron un 8-0 a los murcianos, que no conseguían entenderse en ataque. A pesar de que Juárez paró el partido para refrescar las ideas de los suyos, el Baskonia volvía a no fallar y encadenaban un 5/5 en triples. Aparecían Booker y Doyle, pero no era suficiente para parar el vendaval del conjunto de Pedro Martínez, que jugaba de memoria. Los primeros 10 minutos terminaban con una gran ventaja para los vascos (32-12).

No perdía la puntería Baskonia, que seguían matando desde los 6.75 metros. Además, los universitarios encadenaban 10 pérdidas en solo 15 minutos, lo que hacía imposible aprovechar sus oportunidades en el aro rival. Cate bregaba en la pintura, pero la dupla Poirier-Shengelia era un muro infranqueable para los murcianos. Booker movía en ataque a sus compañeros, consiguiendo alguna canasta aislada, que hacían que el marcador no fuera más abultado. Los vascos se iban a la caseta con 9 triples en su haber, y el partido encarrilado (55-27).

Baskonia salió igual de concentrado al tercer cuarto, con dos canasta de Poirier que fueron contestadas por una a tabla de Emanuel Cate. Los universitarios remaban a contra corriente e intentaban hacerse fuertes desde el tiro exterior, pero los tiros no eran los acertados y el nerviosismo por revertir la situación les lastraba. Cate se peleaba en la pintura y conseguía varias canastas que mantenían la diferencia en 30 puntos. Los universitarios no se encontraban, y solo pequeños destellos individuales hacían subir el marcador murciano en el Buesa Arena. El tercer cuarto terminaba 77-38.

El último cuarto fue un mero trámite. Con el partido con victoria clara para Baskonia, el UCAM Murcia CB intentó reducir la distancia, pero no tenían el día. El aro escupía los balones y todo se hacía cuesta arriba. El encuentro llegaba al final con un 93-49 en el marcador. Emanuel Cate, con 11 puntos y 8 rebotes fue el mejor del partido para los universitarios.