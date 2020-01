Murcia llevará a Berlín lo mejor de su agricultura

Así lo ha anunciado este martes el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo, durante la presentación del stand, que ha tenido lugar en el mercado de Verónicas, en Murcia, y en la que han participado representantes de diversas organizaciones agrícolas de la Comunidad Autónoma.

En esta edición, el stand de la Región de Murcia aumenta un 20 por ciento su espacio expositivo con respecto a la anterior y acogerá en sus 585 metros cuadrados diferentes encuentros con compradores y productores, presentaciones y muestras gastronómicas, entre otras actividades, durante los días que dura la feria.

En esta zona se ubicarán 47 empresas de la Región, además del Consejo de Agricultura Ecológica y el Consejo Regulador Pera de Jumilla; las asociaciones Proexport, Apoexpa y Fecoam, el Puerto de Cartagena e industrias tecnológicas como Agritech e Itum-Imida.

El lema elegido para esta ocasión es 'We care about what we do' ('Nos importa lo que hacemos'), con el objetivo de trasladar a los asistentes el buen trabajo que empresas y organizaciones hortofrutícolas realizan en su día a día, "combinando la profesionalidad, el desarrollo y la sostenibilidad con los que se realiza todo el proceso de producción de nuestras frutas y hortalizas", ha comentado Luengo.

En el marco de la Feria, el consejero ha explicado que se llevará a cabo el acuerdo de constitución de la Asociación de organizaciones de Productores de Fruta de Hueso, que se firmará en el stand institucional, y la ponencia sobre servicios marítimos para la exportación hortofrutícola, que contará con la presencia de la presidenta de la Autoridad Portuaria de Cartagena, Yolanda Muñoz.

Fruit Logística es una de las ferias más importantes del mundo para abrir y consolidar mercados como los del Reino Unido, Rusia o Estados Unidos, y en esta edición reunirá en sus pabellones a más de 3.000 expositores.

Los participantes murcianos tendrán así la ocasión de mostrar sus productos a los más de 80.000 visitantes que se esperan, destacando los grandes operadores internacionales y las pequeñas y medianas empresas pertenecientes a la cadena de producción del producto fresco.

Con motivo del nombramiento de Murcia como capital gastronómica de España 2020, durante el transcurso de la feria se ofrecerá, en la zona de degustaciones del stand de la Región, una demostración culinaria a cargo del chef Pablo González Conejero, que utilizará productos locales como la berenjena, el calabacín, las acelgas y el arroz para elaborar sus platos.