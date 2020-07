La CHS monitorizará la agricultura con sensores en las parcelas del Mar Menor

El proyecto de Ley de Protección y Recuperación Integral del Mar Menor, que se aprobará el próximo 22 de julio en la Asamblea Regional de Murcia, prevé tres mecanismos de control para su cumplimiento, uno de ellos, la monitorización de la agricultura próxima a la laguna con sensores en las parcelas.

Correrá a cargo de la Confederación Hidrográfica del Segura, que controlará la fertilización y la humedad, la cantidad de agua usada y la posible contaminación procedente de los cultivos, ha explicado este jueves en rueda de prensa el viceportavoz del grupo socialista en la Cámara autonómica, Alfonso Martínez Baños, tras la reunión de la Comisión de Política Territorial que estudiaba las enmiendas.

Un segundo control lo realizarán las entidades colaboradoras de la administración agroambiental, que certificarán a la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente que las parcelas cumplen con la ley.

Y el tercero lo ejercerá directamente este departamento autonómico con sus medios técnicos y humanos.

El diputado se ha mostrado "satisfecho" por que la comisión haya ratificado el pacto alcanzado entre el PP, Cs y el PSOE sobre el 80 % de las enmiendas que se presentarán al texto, en particular por la que prohíbe los fertilizantes agrícolas en la franja que dista 1,5 kilómetros de la línea de costa marmenorense.

Para el secretario de Agricultura del PP, Jesús Cano, diputado regional, la norma consensuada "abre la puerta a consolidar un modelo agrícola en el Campo de Cartagena sostenible y compatible con el medio ambiente".

Su partido promueve enmiendas que prevén ayudas a los agricultores para hacer sus cultivos "sostenibles y de precisión", la creación de un Alto Comisionado del Mar Menor que coordine la acción de todas las administraciones y que en lugar de volver a su anterior situación de secano, la tierra de regadío ilegal se haga masa forestal para crear un pulmón verde en torno a la laguna.

El portavoz de Ciudadanos, Juan José Molina, ha explicado en rueda de prensa que Podemos ha rechazado "la mano tendida" naranja para sumarse al pacto tripartito y su homóloga morada, María Marín, ha indicado que presentará una enmienda para llevar esa franja sin fertilizantes hasta los dos kilómetros, pero el tripartito ha hecho que no llegue a debatirse siquiera en el pleno del miércoles al rechazarla hoy en la comisión, en la que suman mayoría absoluta.

Según Marín, esa mayor distancia "daría una seguridad a la recuperación y protección del Mar Menor", para lo que ha propuesto también en ella humedales que amortigüen la llegada de nutrientes de los abonos, que son los que causan la eutrofización derivada del sobrecrecimiento del fitoplancton alimentado por ellos, que impidió que la luz llegara al fondo del Mar Menor y que plantas como las posidonias que forman praderas pudieran hacer la fotosíntesis.

Podemos solo ha visto aprobadas 2 enmiendas de sus 26 enmiendas, una de ellas para que las edificaciones y construcciones de nueva planta requieran un informe de la consejería competente para garantizar que siguen los estilos arquitectónicos de la zona, y otra para suprimir el articulo 47.

Este dice que "la administración competente en materia de agua para uso agrario facilitará la puesta a disposición de los agricultores de la de riego de mejor calidad para garantizar el buen estado del suelo y minimizar los riesgos de lixiviación" y Podemos estima que atribuye estos a la calidad del recurso hídrico, cuando en su opinión dependen del tipo y cantidad de fertilizante utilizado.

Para el diputado de Vox Pascual Salvador, la ley "no solucionará los problemas del Mar Menor", "criminaliza" a los agricultores y "tapa las vergüenzas del Gobierno central, que no ha preparado las infraestructuras para protegerlo, y del regional, que no ha hecho nada por él durante 25 años" que lleva en el poder.