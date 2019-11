Sito Alonso: "Esperamos al mejor Valencia Básket en el Palacio"

El UCAM Murcia tiene una exigente visita el próximo domingo a las 20:00. 8 días después de su victoria ante Morabanc Andorra, planifica como afrontar el encuentro ante un rival de Euroliga como es Valencia Basket. La semana se ha planificado de manera diferente, para llegar en la situación más óptima. “Es una de las semanas más largas en cuanto a preparación que tenemos. Hemos aprovechado para entrenar con bastante tranquilidad en cuanto a que podíamos aprovechar para entrenar bastante a principio de semana y luego tener un tiempo de recuperación para llegar con la energía suficiente para hacer las cosas muy bien. El estado anímico también es muy bueno. Los jugadores merecían un en encuentro en el que fueran ganadores y creo que les ha dado una inyección de actividad y de motivación para seguir trabajando como lo venían haciendo”, ha comentado Sito Alonso.

Desgranando diferentes puntos a analizar de la plantilla, el técnico madrileño se ha detenido en reconocer el mérito que tienen el trabajo que están realizando algunos de los jugadores más jóvenes de la plantilla. “Uno de los que nos dio la permanencia el año pasado tenía 19 años. Dino Radoncic. Su experiencia hasta el momento en ACB era nula… el otro día sin él es difícil que hubiéramos ganado. Pero no solo por lo que es visible para el aficionado, como pueden ser los triples, también por la cantidad de rebotes y el control defensivo que tuvo”, añade dos nombres más como “Marques Townes, que está admitiendo los golpes de no ser convocado… aprender a jugar a medida que avanza la competición, es difícil, porque no hay tiempo. Estamos muy contentos con su evolución. Y Emi Cate, es otro jugador determinante para que el equipo siga en ACB. Yo estoy contento con todos, pero ya lo estaba después de perder contra Obradoiro”.

Otro de los nombres propios que ha sido destacado por los medios de comunicación en rueda de prensa, es Askia Booker. Se encuentra como tercer máximo anotador de la competición con 20,7 puntos por partido. Una barbaridad estadística, que puede seguir creciendo. “Él puede llegar a un nivel en el UCAM Murcia en función del amor que reciba. Cuando un jugador se ha quedado en un equipo y era, seguramente, la peor oferta que tenía, por lo que se ha quedado es por el cariño que ha sentido para jugar y expresar su baloncesto. En función de que él vea que ese cariño se pierde su nivel y su compromiso bajará”, afirma Sito Alonso.

Este fin de semana, Valencia Basket visitará el Palacio de los Deportes, tras disputar un encuentro de Euoliga en la noche del viernes frente a Panathinaikos. Un equipo que no está obteniendo los resultados esperados, pero que cuenta con un inmenso potencial. “Todos los equipos que disputan Euroliga tienen que obtener unos resultados inmediatos constantemente. En 48 horas tienes que estar en otro campo jugando hayas ganado o hayas perdido. La preparación de esos partidos es complicada. Como rival, que es lo que nos interesa a nosotros, lo que tenemos que hacer es incomodarles. Y ahí es donde juega un papel fundamental la afición. Es importante que la afición entienda que cada partido para nosotros es una final en casa.”

La Niña del Sur, nuevo patrocinador

La rueda de prensa al partido del próximo domingo ante Valencia Básket ha sido aprovechada por el club para presentar a un nuevo patrocinador. Se trata de la empresa de congelados La Niña del Sur, con sede en Alquerías. En el acto, acompañando a Sito Alonso y al vicepresidente del club, Ramón Mejías, ha estado presente el director gerente de la empresa, Juan Antonio Baños quien ha destacado que "ya estábamos con el equipo de fútbol y ahora nos incorporamos al baloncesto, era un buen momento y la idea es seguir juntos durante mucho tiempo".