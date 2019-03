Sadiel Rojas: "Necesitamos a la afición, van a disfrutar"

Se avecina el partido más importante en lo que llevamos de temporada y Sadiel Rojas es consciente de lo mucho que hay en juego. El UCAM Murcia se enfrenta mañana miércoles a las 20:30 en el Palacio de los Deportes a Telenet Giants Antwerp. El equipo belga llega a Murcia después de proclamarse campeón de Copa de su país y con una renta de ocho puntos logrados en el partido de ida.

El capitán del UCAM Murcia habla directamente a sus aficionados para apoyar como la ocasión lo merece. “Necesitamos a todos. A toda Murcia. A los Sufridores, a la Zona Pimentonera, Sur 17, Fiebre Rojas y Triple Doble. A todos, y sus amigos y sus familias. Vamos a disfrutar, porque seguro que todos mis compañeros y yo vamos a jugar con mucha energía y muy intensos”, comenta Rojas.

Para conseguir pasar la eliminatoria, habrá que tener paciencia durante los 40 minutos. “Es un partido muy diferente. Tenemos que ir con agresividad en defensa y en ataque. Si no ganamos este partido se acaba la Champions. No lo podemos permitir. Porque este año no hemos estado bien en la Liga Endesa, pero hemos hecho muy buena competición europea. Y tenemos que seguir demostrándolo”, además añade que hay saber jugarlo muy bien. “Tenemos que jugarlo como una final. Y no podemos pretender ganarlo en la primera parte. Hay que saber jugar con el resultado”.

Enfrente estará un equipo joven, muy físico y con mucha confianza. “Ellos tal vez tienen mucha confianza, como el Barça después de ganar la Copa. Pero este partido es más importante para nosotros que para ellos. Nosotros no estamos haciendo buena temporada en liga y ellos sí. No pueden venir aquí desde Bélgica y clasificarse delante de nuestra gente, esto no puede ser”.