La UCAM da la bienvenida a sus estudiantes
Los campus de Murcia y Cartagena de la Universidad Católica San Antonio ya han comenzado esta semana a recibir a sus estudiantes de este nuevo curso 2025-26.
Pedro González Molina
Murcia - Publicado el - Actualizado
1 min lectura
Así lo ha confirmado Manuel Carlos Ruiz, vicerrector de Calidad y Ordenación Académica de la UCAM, que ha hablado sobre el inicio de curso en COPE MURCIA.
Los primeros en hacerlo han sido los relacionados con las áreas sanitarias -dada la carga académica de estos estudios-, siendo los últimos en incorporarse los alumnos de primer año de los diferentes grados.
Todos estos estudiantes se formarán con una metodología docente con un alto número de prácticas y en instalaciones de vanguardia dotadas con equipamiento de última generación, distintivo de la UCAM
Las prácticas internas se complementan con las externas y extracurriculares, gracias a convenios con multitud de empresas e instituciones, garantizando una formación vinculada estrechamente al entorno laboral.
Temas relacionados
Escucha en directo
COPE MURCIA
COPE MÁS MURCIA
"Ryanair es una de las compañías con más operaciones en España, su capacidad de presión es muy grande"
Carlos Herrera
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h