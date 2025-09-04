La UCAM da la bienvenida a sus estudiantes

Así lo ha confirmado Manuel Carlos Ruiz, vicerrector de Calidad y Ordenación Académica de la UCAM, que ha hablado sobre el inicio de curso en COPE MURCIA.

Los primeros en hacerlo han sido los relacionados con las áreas sanitarias -dada la carga académica de estos estudios-, siendo los últimos en incorporarse los alumnos de primer año de los diferentes grados.

Todos estos estudiantes se formarán con una metodología docente con un alto número de prácticas y en instalaciones de vanguardia dotadas con equipamiento de última generación, distintivo de la UCAM

Las prácticas internas se complementan con las externas y extracurriculares, gracias a convenios con multitud de empresas e instituciones, garantizando una formación vinculada estrechamente al entorno laboral.