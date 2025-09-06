El Segura se convierte en una sala de cine y en una lección sobre reciclaje

El cauce del Rio Segura se va a convertir en un cine al aire libre en esta Feria de Murcia.

Se proyectarán de manera gratuita los clásicos familiares “Casper”, “El libro de la selva” y “Jurasic Park”.

Las proyecciones tendrán lugar los días 9, 10 y 11 de septiembre. Será a partir de las 21 horas. Antes de comenzar cada sesión se proyectará un vídeo de animación de La Pandilla de Drilo sobre los 1.200 años de historia de la ciudad que se conmemoran este 2025.

A lo largo de toda la mota del río se van a instalar sillas para poder ver la pantalla, y también habrá 16 barcas dispuestas para ver las películas desde el propio cauce, que se asignarán a los espectadores por orden de llegada.

00:00 Volumen Comparte en: Copiar enlace Descargar Cerrar Ayto. Murcia Un Río de Cine' 2025

La vicealcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, ha indicado que este ciclo, denominado “Un río de cine”, congregó el pasado año a una 6.000 personas, un éxito que espera que se repita en esta edición.

Los asistentes no tendrán que pagar ningún precio por la entrada, pero sí llevar algún tipo de envase reciclable para depositar en su correspondiente contenedor para papel y cartón, vidrio o envases ligeros, con el objetivo de fomentar la sostenibilidad y la cultura del reciclaje.

El evento está impulsado por la empresa municipal de limpieza, PreZero, y colabora también la firma Golosinas Vidal, que obsequiará con dulces a los asistentes.