Murcia congela los precios de las instalaciones deportivas y destina 4,5 millones en bonificaciones para fomentar la actividad física

El Ayuntamiento de Murcia, a través de la Concejalía de Deportes que dirige Miguel Ángel Noguera, ha anunciado la congelación de los precios públicos por el uso de instalaciones y servicios deportivos municipales, reforzando al mismo tiempo su apuesta por la promoción de la actividad física. Para ello, mantiene un amplio sistema de bonificaciones que prácticamente cubre el 100% del coste de programas y espacios deportivos, alcanzando a 163.262 beneficiarios con un importe anual de 4.583.883 euros.

El concejal Noguera, acompañado del edil de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz, subrayó que “Murcia es un referente en apoyo al deporte. Gracias al esfuerzo del Ayuntamiento, miles de deportistas, clubes, federaciones, centros educativos y familias tienen acceso a la práctica deportiva en igualdad de condiciones, sin que el aspecto económico sea una barrera”.

Clubes, escuelas y federaciones, principales beneficiados

Actualmente, 109 clubes utilizan las instalaciones municipales para entrenamientos y competiciones federadas, lo que supone la participación de 16.087 deportistas. El coste en precios públicos, cifrado en 1.564.608 euros, está completamente bonificado. A ello se suman 2.868 particulares que entrenan en pabellones y campos de fútbol con ayudas que alcanzan los 17.872 euros.

Otro de los pilares es el programa de escuelas deportivas municipales, gestionadas en convenio con 119 entidades locales, que atienden a 8.367 alumnos. La cesión gratuita de espacios supone una subvención de 843.660 euros. También los centros educativos se benefician: 14.028 estudiantes de 52 colegios e institutos disfrutan de instalaciones sin coste, lo que representa 716.126 euros en ayudas.

El apoyo alcanza igualmente a las federaciones deportivas. Convenios firmados con disciplinas como natación, triatlón, pádel, patinaje, montañismo, fútbol, atletismo, judo, gimnasia rítmica, voleibol, salvamento y socorrismo, lucha y balonmano permiten a 2.500 deportistas preparar su participación en competiciones regionales, nacionales e internacionales. Estas bonificaciones suponen otros 500.000 euros.

Programas municipales con más de 119.000 participantes

Los programas de actividades deportivas de invierno y verano son otro eje central de la estrategia. Con 51.392 y 68.020 participantes respectivamente, cuentan con ayudas por valor de 941.617 euros, dirigidas principalmente a menores, familias numerosas, personas con discapacidad y pensionistas.

Estas actividades se desarrollan en el Palacio de los Deportes, los pabellones Príncipe de Asturias, Infante, Puente Tocinos y El Carmen, los polideportivos José Barnés e Infante, las pistas de pádel de Espinardo y en las piscinas municipales de barrios y pedanías.

Con este esfuerzo económico, el Ayuntamiento de Murcia busca consolidar un modelo deportivo inclusivo, donde la práctica física sea accesible para toda la ciudadanía.