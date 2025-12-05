Los refugios de Sierra Nevada, al descubierto: así son y se usan las instalaciones que salvan vidas

Los refugios de montaña son una pieza clave para la seguridad en Sierra Nevada. El director del espacio natural, Fran Muñoz, ha explicado que un refugio es, ante todo, una instalación que existe en la montaña para aportar seguridad a todos los usuarios, ofreciendo protección frente a las inclemencias del tiempo y la posibilidad de pasar la noche.

Vivac y refugios guardados

Existen dos tipos principales. Por un lado, los refugios vivac, que Muñoz define como una casita, una cubierta cerrada con su puerta que tiene una mesa espartana y unos tablones donde se puede poner un saco de dormir. Estas instalaciones, de unos 20 o 30 metros cuadrados y sin servicios, suelen estar en la alta montaña, como los asociados a la ruta del Sulayr, y su uso se basa en el principio de que el primero que llegue es el que va ocupando cama y espacio.

Por otro lado, se encuentran los refugios guardados, que se asemejan más a un alojamiento hotelero y para los que se recomienda la reserva. En Sierra Nevada hay dos: el de Postero Alto, en la cara norte, y el del Poqueira, en Capileira, que actualmente se encuentra cerrado por obras de reforma y ampliación, aunque su zona de vivac se va a quedar abierta en breve.

El Elorrieta: una joya patrimonial rehabilitada

Un caso especial es el del Elorrieta, situado a 3.183 metros de altitud. Fran Muñoz aclara que no es estrictamente un refugio, sino una infraestructura histórica con cerca de 100 años y un valor patrimonial muy importante, protegido por la ley. Tras encontrarse en condiciones muy deplorables, se ha acometido un proyecto de rehabilitación con fondos europeos cuya obra ya está concluida y lista para su uso.

Muñoz subraya la importancia vital de estas construcciones en situaciones adversas. En mitad de una ventisca con vientos de 100 km/h, tener un refugio cerca es una salvación. Por ello, avisa de que la montaña, especialmente en invierno, tiene muchos riesgos y estas infraestructuras están especialmente dedicadas a los más expertos y siempre preparados.

La responsabilidad del montañero

El director del espacio natural hace un llamamiento a la colaboración ciudadana, ya que la conservación de estos lugares es fundamental. Todos los refugios al final están en las manos de sus usuarios, afirma Muñoz, quien pide gestos básicos como no dejar basura, no dañar los equipamientos y mantener cerrada la puerta para evitar que se llenen de nieve. Pese a ello, asegura que la inmensa mayoría de los usuarios de los refugios son responsables.

Más allá de las emergencias, los refugios de Sierra Nevada están abiertos todo el año y ofrecen una experiencia fantástica para descubrir la montaña. Según Muñoz, son un sitio magnífico para pasar un fin de semana en primavera o verano, hacer una ruta y dormir en un refugio para vivir la naturaleza de una forma diferente.