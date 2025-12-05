audio
MEDIODÍA COPE EN LA MANCHA | 5 DIC 2025 | 13:20
Miguel Esteban, Campo de Criptana y la manifestación de mañana de la Plataforma por un Tren que vertebre Castilla-La Mancha, son protagonistas en el programa de hoy. Cerramos con fútbol y declaraciones de Pablo Fuentes, entrenador del Emers Sporting de Alcázar, en la previa del partido que su equipo disputará en La Roda este fin de semana.
Jesús Villajos
Ciudad Real - Publicado el
1 min lectura8:01 min escucha
"La autoridad cree que no debemos ver Eurovisión; no importa que haya alto el fuego. Desde luego, si es un boicot para acabar con la guerra, va con retraso"
Carlos Herrera
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h