Movilidad, fuerza y equilibrio son los pilares para la autonomía de las personas mayores

Al preguntarla ¿Por qué es tan importante que la fisioterapia esté presente en esta etapa de la vida?, Ángeles Fernández ha destacado que es clave porque "en esta etapa de la vida con los años nuestro cuerpo va cambiando, envejeciendo y aparecen enfermedades que no teníamos de novenes". La fisioterapia, matizo, no solo trata lesiones y dolores sino que las previene y permite tener a las personas activas en esta etapa tan importante.

También hablo del papel que juega la fisioterapia para preservar la movilidad, la fuerza y, en definitiva, la calidad de vida de nuestros mayores. Ángeles Fernández destaco que la autonomía se logra a través de los ejercicios basados en tres pilares; movilidad, fuerza y equilibrio. "Los potenciamos para que las personas mayores puedan caminar mejor por sus casas, jugar con nuestros nietos y salir a la calle".

las caidas

Y respecto a las caídas y el cómo puede la fisioterapia ayudar a prevenirlas y a reducir el riesgo de fracturas o complicaciones, la decana del colegio de fisioterapeutas de la región de Murcia resalto que se actúa en dos direcciones: él fortalecimiento para evitar el riesgo de caídas y la enseñanza de como moverse de forma segura dentro de la casa y hacer las cosas los mas seguras posibles"

Tambien abordamos el término “fragilidad” en relación con el envejecimiento y el tipo de intervenciones fisioterapéuticas pueden ayudar a combatirla.

Finalmente, Ángeles Fernández reforzo el mensaje sobre la importancia de incorporar la fisioterapia en el día a día de las personas mayores para lograr un envejecimiento más saludable y activo