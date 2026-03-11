Ferrol se convierte en la capital de la robótica educativa con una FIRST LEGO League de récord

La ciudad de Ferrol acoge este sábado, 14 de marzo, una nueva edición de la FIRST LEGO League Galicia, uno de los eventos tecnológicos y educativos más importantes para jóvenes de entre 5 y 16 años. Organizado por la Universidad de A Coruña a través del Campus Industrial de Ferrol, el evento reunirá a 53 equipos y más de 450 participantes de diversos puntos de Galicia y Asturias, que demostrarán sus habilidades en robótica, programación y trabajo en equipo en un desafío inspirado en la arqueología.

José Antonio Becerra Permuy, profesor de la UDC y coordinador del evento, ha destacado la importancia de esta duodécima edición. "Es un evento educativo que nos gusta mucho", ha afirmado, a pesar del "trabajo adicional importante" que supone para la organización voluntaria. Este año se ha alcanzado una cifra récord de 32 equipos en la categoría Challenge (la de mayor edad), convirtiendo el torneo de Ferrol en "uno de los más grandes de España". Para Becerra, la huella del evento es visible cuando antiguos participantes se convierten en sus alumnos en la universidad, algo que considera que "está guay".

Es muy bonito, porque ves que los niños realmente están disfrutando aprendiendo cosas, que es lo que todo profesor quiere" José Antonio Becerra Profesor de la EPEF

El secreto mejor guardado: el reto arqueológico

El desafío de este año, bajo el lema "UNEARTHED" , se centra en la arqueología. Según ha relatado Becerra, la temática es elegida por LEGO Education con unos tres años de antelación y se mantiene en estricto secreto. "Tenemos una antigua alumna en LEGO Education y nunca nos suelta prenda", ha bromeado, destacando la confidencialidad de la compañía.

I.MARINO FOTOGRAFIA En el concurso participarán varios centros educativos de las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal

El evento del sábado no es una prueba improvisada, sino la culminación de meses de trabajo. Los equipos no vienen a hacer nada nuevo, sino a "enseñarnos lo que han hecho, lo que han aprendido y lo que han descubierto durante estos primeros meses de curso". El proyecto está diseñado para que los estudiantes trabajen en él durante aproximadamente tres meses.

El papel fundamental del profesorado y los valores aprendidos

Becerra ha calificado la implicación del profesorado como "brutal y fundamental", ya que, al igual que los organizadores, su participación es voluntaria. Los docentes encajan la preparación del torneo "en los recreos, algunas tardes o con la asignatura de proyecto". Este año, además, se ha contado con el apoyo del Centro de Formación y Recursos de Ferrol para impulsar la participación en la comarca.

El coordinador ha destacado que la FIRST LEGO League acerca el conocimiento de las aulas a la resolución de problemas reales de forma transversal, demostrando que "la vida real no está compartimentada". En su experiencia, los alumnos que han pasado por el programa "tienen una iniciativa especial, una confianza", al ver que lo que aprenden tiene una aplicación directa. El nivel de los equipos gallegos es "bastante elevado", con varios de ellos logrando premios en finales nacionales e incluso participando en eventos internacionales.

El evento estará abierto al público interesado este sábado en el Pabellón del campus de Esteiro en Ferrol, aproximadamente entre las 10:00 y las 14:00 horas, aunque las ceremonias tendrán aforo limitado. Una oportunidad para ver a "un montón de niñas y niños pasándolo bien aprendiendo", ha concluido Becerra.