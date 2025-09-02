La Fuensanta cruzará el puente viejo de Murcia, bajo un arco floral de 12 metros

La Virgen de la Fuensanta recorrerá este Jueves el trayecto entre la Iglesia del Carmen y la Catedral de Murcia flanqueada por estandartes rojos y azules, los colores representativos de la ciudad y de la propia imagen mariana respectivamente.

Esta es una de las principales novedades, que se han preparado para recibir este año a la Morenica en la romería que dará inicio a la Feria de Septiembre.

Los estandartes o reposteros, han sido diseñados para la ocasión en tela de damasco. Los rojos representan la ciudad de Murcia y llevan una imagen de su escudo, y los azules, a la Virgen de la Fuensanta, e incluyen una imagen de la patrona, obra del joven pintor Andrés Carrasco, que la ha cedido para este fin. El concejal de Cultura, Diego Avilés, ha explicado en COPE, que Los estandartes flanquearán el camino de la Morenica desde la Iglesia del Carmen por la Alameda de Colón, la calle Canalejas, la Glorieta de España y la calle Arenal.

En el Puente Viejo, se está instalando un gran arco con motivos florales y vegetales.

El arco tiene una altura de 12 metros y estará adornado por unos 5.000 elementos vegetales.

La Coral Discantus interpretará el Himno a Murcia cuando la patrona atraviese el Puente de los Peligros y, a su paso por el Ayuntamiento, será recibida por una lluvia de pétalos antes de su entrada en la catedral