FADE pone en marcha el proyecto”El valor de la familia”

El objetivo es ofrecer a las familias las herramientas y los recursos para tratar conflictos que afectan a nuestra convivencia familiar, de pareja o personal. En COPE MURCIA, una de las participantes en este proyecto, Flor Mena, nos ha contado su experiencia.

Ha reconocido que su situación personal antes podía llevarla, pero que llego un momento, en donde la edad y el cuidado de mayores, hizo que no pudiera con toda esa realidad. Incluso, era difícil ir al trabajo.

Flor Mena ha reconocido que en principio no tenía mucha fe, pero que tras conocer al Doctor Bartolomé Llor Esteban, el tema cambio.”Al tener las herramientas que me permiten gestionar las situaciones, me hace mejorar en el día a día”, afirma Flor. “Nadie tiene una barita mágica para los problemas, siguen estando allí”.

Este servicio de consultoría de FADE es gratuito y para pedir cita previa hay que llamar al 868 94 02 04 o entrar en www.fundacionfade.org.