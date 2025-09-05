La entrada a Terra Natura Murcia será gratuita el lunes 15

Pencho, Flora, Lila, Mari, y Basurón son los nuevos personajes de la Feria de Murcia. Forman parte de un proyecto educativo itinerante y visitarán diferentes colegios, con su musical ¡Murci-Insectos al Rescate!. Estarán presentes en fiestas, eventos, desfiles y celebraciones populares de Murcia.

Se trata de un proyecto creado para educar y concienciar a los niños del municipio sobre la importancia del reciclaje, el respeto por la naturaleza y el cuidado del entorno.

Estreno 12 de septiembre

Murcianos y visitantes podrán conocer al equipo de Murci-Insectos en Acción en un espectáculo Musical que se estrenará el próximo viernes 12 de septiembre, a las 19.30h, en la plaza de Santo Domingo y enmarcado en la programación de la Feria. Los personajes se presentarán a todos los asistentes, y a los niños en especial, con una actuación musical, talleres, juegos sobre reciclaje y un photocall.

Además, el sábado día 13, de 12 a 19.30h, igualmente en la céntrica plaza de Santo Domingo, está prevista una jornada infantil en la que los más pequeños de la casa podrán participar en actividades para el cuidado del medio ambiente, manualidades, maquillaje de caras y otros, a cargo de Terra Natura, y en donde los personajes tanto del parque como de Murci-Insectos en Acción acompañarán a los niños.

Tras su novedoso debut en la Feria de Septiembre, estos personajes estarán presentes en fiestas, eventos, desfiles y celebraciones populares del municipio acompañando a murcianos y visitantes en los días más señalados del calendario, llevando a todos los rincones el mensaje de la importancia de reciclar y cuidar el entorno, además de estar muy presente en los centros educativos.

Con sus aventuras, canciones, talleres y juegos, los Murci-Insectos acercarán a los niños y a las familias valores como el respeto, la limpieza y la sostenibilidad, convirtiendo cada actividad en una experiencia mágica que refuerza el orgullo de pertenecer a una ciudad viva y llena de naturaleza.

Los alumnos participarán en talleres diseñados para cada ciclo educativo, acompañados de técnicos de animación y educación ambiental, en los que realizarán manualidades con material reciclado, cuadernillos de "pinta y colorea" de los personajes, cuentacuentos ecológicos y dinámicas participativas, y muchas otras actividades con el fin último de crear conciencia a través del juego.

Otra de las novedades que se incluye en la programación de la Feria de Septiembre 2025, es que por primera vez el parque de Terra Natura celebra el Feria Natura Family Day, una Jornada de Puertas Abiertas tanto para visitar el Zoo como para disfrutar de Aqua Natura, y en la que los anfitriones para dar la bienvenida al Parque serán los integrantes de Murci-Insectos.

Será el lunes día 15, de 11 a 19h, con acceso gratuito previa recogida de las invitaciones en la Oficina de Turismo (lateral del Teatro Romea) ya disponibles y hasta agotar existencias. (Horario de la Oficina de Turismo: de martes a sábado de 9 a 14h y 17.30 a 20.30h. Lunes, domingo y festivos de 9 a 14h).