Las empresas pueden solicitar ya el distintivo de igualdad de la Región de Murcia

Así lo ha destacado en COPE MURCIA, la directora general de Mujer y Prevención para la Violencia de Genero. Ana Belén Martínez también ha destacado que "dicho reconocimiento también recoge la adopción de medidas innovadoras que contribuyan a la eliminación y prevención de situaciones de discriminación laboral entre hombres y mujeres y la existencia de un Comité o Comisión de igualdad para velar por el desarrollo y evaluación del plan".

La fecha limite es el 30 de septiembre. Este distintivo es una marca de excelencia impulsada, desde hace cinco años, por la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad, destinada a reconocer a aquellas entidades empresariales comprometidas con la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

requisitos

La convocatoria, publicada en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, establece que podrán presentarse las empresas que cuenten con planes o políticas de igualdad dentro de sus centros de trabajo .

También aquellas que implanten actuaciones que permitan reducir la brecha salarial, fomenten la promoción profesional, desarrollen programas que favorezcan la conciliación personal, familiar y laboral, diseñen campañas promocionales no sexistas de sus productos o servicios, así como aquellas que cuenten con protocolos de sensibilización y prevención en materia de acoso o violencia de género, entre otras.

Como también ha destacado Ana Belén Martínez, en la actualidad, una treintena de empresas disponen ya de este distintivo, cuya vigencia será de tres años, contados a partir de la publicación de su concesión en el BORM