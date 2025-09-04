COPE
Podcasts
Murcia - San Javier
Murcia - San Javier

Las empresas pueden solicitar ya el distintivo de igualdad de la Región de Murcia

Podrán presentarse las organizaciones que implanten actuaciones para reducir la brecha salarial, que ayuden a conciliar o que establezcan protocolos de sensibilización y prevención en materia de acoso o violencia de género

Ana Belén Martínez, directora general de Mujer y Prevención de la Violencia de Genero

Pedro González

Ana Belén Martínez, directora general de Mujer y Prevención de la Violencia de Genero

Pedro González Molina

Murcia - Publicado el

1 min lectura

Así lo ha destacado en COPE MURCIA, la directora general de Mujer y Prevención para la Violencia de Genero. Ana Belén Martínez también ha destacado que "dicho reconocimiento también recoge la adopción de medidas innovadoras que contribuyan a la eliminación y prevención de situaciones de discriminación laboral entre hombres y mujeres y la existencia de un Comité o Comisión de igualdad para velar por el desarrollo y evaluación del plan".

La fecha limite es el 30 de septiembre. Este distintivo es una marca de excelencia impulsada, desde hace cinco años, por la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad, destinada a reconocer a aquellas entidades empresariales comprometidas con la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.  

requisitos

La convocatoria, publicada en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, establece que podrán presentarse las empresas que cuenten con planes o políticas de igualdad dentro de sus centros de trabajo .

También aquellas que implanten actuaciones que permitan reducir la brecha salarial, fomenten la promoción profesional, desarrollen programas que favorezcan la conciliación personal, familiar y laboral, diseñen campañas promocionales no sexistas de sus productos o servicios, así como aquellas que cuenten con protocolos de sensibilización y prevención en materia de acoso o violencia de género, entre otras.    

Como también ha destacado Ana Belén Martínez, en la actualidad, una treintena de empresas disponen ya de este distintivo, cuya vigencia será de tres años, contados a partir de la publicación de su concesión en el BORM  

Temas relacionados

Escucha en directo

En Directo COPE MURCIA

COPE MURCIA

En Directo COPE MÁS MURCIA

COPE MÁS MURCIA

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

04:00 H | 4 SEP 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking