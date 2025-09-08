Ancelotti se afilia a Raphinha que sigue acumulando minutos

El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, probó este domingo un once con cambios en todas las líneas con respecto al partido contra Chile, aunque mantuvo a cuatro delanteros, con miras al partido contra Bolivia por las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de 2026.

La Canarinha volvió a ejercitarse en la Granja Comary, el centro de alto rendimiento de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), en la localidad de Teresópolis, estado de Río de Janeiro, donde los jugadores están concentrados desde hace una semana. El técnico italiano parece decidido a dar minutos a los menos habituales el próximo martes frente a la Verde, que se juega entrar en el repechaje.

Cordon Press Ancelotti, entrenador de la selección brasileña

En la práctica de este domingo, solo abierta a la prensa durante los primeros quince minutos, probó en algún momento con una zaga formada por Fabrício Bruno y Alex, como centrales, y Caio Henrique y Vitinho, en los laterales, según el portal deportivo Ge.

En el medio, Andrey Santos podría sustituir a Casemiro, sancionado por acumulación de tarjetas, y jugar al lado de Lucas Paquetá, en detrimento de Bruno Guimarães.

raphinha, a punta a titular

El exentrenador del Real Madrid experimentó con Richarlison en la posición de 9, escoltado por Estêvão, Gabriel Martinelli y Raphinha, estos tres últimos titulares en la victoria del pasado jueves, por 3-0, sobre Chile, en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.

Las quejas de los barcelonistas llegan porque Raphinha no está pudiendo descansar mientras que el trío merengue formado por Vinícius, que y ha cumplido su partido de sanción y, por lo tanto, podría actuar este martes en Bolivia, Rodrygo y Éder Militão se han quedado en Madrid.

ZUMAPRESS.com / Cordon Press Raphinha, con la selección brasileña

Por su parte, Raphinha, que actualmente cuenta con el mismo nivel en la selección brasileña, ha tenido que viajar y lo más probable es que vuelva a ser titular y juegue todos los minutos posibles. Además, al cansancio hay que sumarle que el partido se va a jugar a 4.100 metros de altitud en El Alto y que Brasil ya está clasificada para el Mundial. Es decir, que no se está jugando nada, ya que la pentacampeona del mundo está actualmente en la segunda posición de la tabla, con 28 puntos, diez menos que Argentina, líder indiscutible.