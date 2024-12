Comprarse una casa y viajar: Los murcianos sueñan con hacerse con el Gordo de Navidad

Como cada 22 de diciembre tendrá lugar el sorteo de la Lotería de Navidad. Los nervios y la emoción a pocos días del sorteo van en aumento. Cada Navidad, la ilusión se cuela en las administraciones de lotería de todo el país, donde miles de personas sueñan con que su número sea el agraciado en el sorteo.

Muchos apuran hasta el final para hacerse con el décimo que les haga cumplir su sueño.

Hay quienes tienen claro lo que harían si les tocara el Gordo. Nos lo confesaban en COPE: “Vivir más tranquilos, un capricho, un viaje... En el Caribe con tranquilidad se vive muy bien, me gusta mucho viajar, tengo el capricho de ir a Nueva York, quizá con mi hija y mis nietos nos iríamos a Nueva York... Yo creo que es imposible que me toque...Tengo 62 años, estoy desde los 15 trabajando y si me tocara lo dejaba todo garantizado... Tapar agujeros, comprarme una casa y un coche lo primero y un viaje por supuesto...”

Las colas son algo habitual desde bien temprano en las diferentes administraciones de lotería. Murcianos y extranjeros quieren hacerse con un décimo.

El nacimiento de un hijo, una superstición e incluso la actualidad influyen a la hora de elegir el número. Lo decía así la dueña de la mítica administración de El Gato Negro en el centro de Murcia, María Teresa Serrano.

Gasto de media

Cada murciano gastará este año una media de 71,41 euros en comprar décimos para el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad de 2024, que se celebrará este domingo, 22 de diciembre, según la cifra de consignación por habitante de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

De media, cada español gastará este año una media de 73,84 euros en comprar décimos, frente a los 71,67 euros del año anterior. Esta cantidad es una estimación pues el dato será definitivo una vez que se reciban las devoluciones de boletos no vendidos durante la campaña de este tradicional sorteo.