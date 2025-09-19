“La ciudad sobre dos ruedas”: Murcia en Bici impulsa rutas, talleres y ‘bici-buses’ en la Semana Europea de la Movilidad y todo el año

Murcia se sube de nuevo a la bicicleta para celebrar la Semana Europea de la Movilidad, pero para el colectivo Murcia en Bici el compromiso con la movilidad sostenible no se limita a unos días señalados: es una labor constante durante todo el año.

Miguel Ángel López, vocal de la asociación y miembro activo del Bici-Bus del Carmen, recuerda que cada miércoles mantienen abierto un taller autogestionado para que vecinos aprendan a reparar su bici y fomentar así el uso cotidiano de este medio de transporte.

En el marco de la Semana de la Movilidad, este año con el lema “Accesibilidad para todos”, la asociación ha puesto el foco no solo en la bicicleta, sino también en los problemas de accesibilidad que sufren personas con movilidad reducida, familias con carritos o escolares con necesidades especiales.

Una de las iniciativas más llamativas es el Bici-Bus escolar, que desde hace cuatro años organiza rutas en bicicleta para que niños, familias y profesorado acudan juntos al colegio de forma segura, divertida y reivindicativa. “No solo quitamos coches y humos de la ciudad, también educamos en valores de respeto y solidaridad”, señaló López.

Entre las actividades previstas, destaca una ruta por la huerta murciana en colaboración con el colectivo Aljucer, el legado del agua, para poner en valor las acequias y el patrimonio hidráulico de la zona. También se celebrará el Día sin coches, el 22 de septiembre, con un Bici-Bus especial y charlas educativas en varios centros escolares.

“Trabajar con los más pequeños es sembrar una sociedad mejor”, concluyó López, subrayando que la bicicleta es mucho más que un medio de transporte: es salud, sostenibilidad y ciudadanía activa.