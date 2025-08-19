El ayuntamiento de Murcia suma un nuevo espacio municipal para emprendedores

Así lo ha confirmado en COPE MURCIA, la Concejal de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo, Mercedes Bernabé. Ha destacado que " la adjudicación de este espacio se realizará mediante baremación de los proyectos presentados, valorando aspectos como la innovación, la viabilidad económica y técnica, el impacto social y ambiental, así como la participación en programas municipales de emprendimiento".

caracteristicas del espacio

Este espacio, que cuenta con 24,40 metros cuadros se suma al Área Comercial Emprendedora de Plaza Circular 1 y al Centro de Iniciativa Municipales, en la pedanía de Churra, tiene por objetivo ofrecer oportunidades a personas emprendedoras para que puedan testar, validar y consolidar sus proyectos.

Bernabé ha explicado que "la cesión de este espacio supone una nueva oportunidad para quienes están en el proceso de emprender y necesitan un lugar accesible donde poder iniciar su actividad empresarial. Nuestro objetivo es seguir sumando recursos a la Red de Espacios Emprendedores Municipales para que cada vez más murcianos puedan transformar sus ideas en negocios reales"

La nueva convocatoria, que regula el uso y funcionamiento de estos espacios, permitirá que personas físicas o jurídicas puedan optar a ocupar el local por un periodo inicial de un año.