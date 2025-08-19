COPE
Murcia - San Javier
Murcia - San Javier

El ayuntamiento de Murcia suma un nuevo espacio municipal para emprendedores

Estará ubicado en la galería comercial de San Andrés

Nuevo espacio para emprendedores

Ayuntamiento de Murcia

Nuevo espacio para emprendedores

Pedro González Molina

Murcia - Publicado el

1 min lectura

Así lo ha confirmado en COPE MURCIA, la Concejal de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo, Mercedes Bernabé.  Ha destacado que " la adjudicación de este espacio se realizará mediante baremación de los proyectos presentados, valorando aspectos como la innovación, la viabilidad económica y técnica, el impacto social y ambiental, así como la participación en programas municipales de emprendimiento".

caracteristicas del espacio

Este espacio, que cuenta con 24,40 metros cuadros se suma al Área Comercial Emprendedora de Plaza Circular 1 y al Centro de Iniciativa Municipales, en la pedanía de Churra, tiene por objetivo ofrecer oportunidades a personas emprendedoras para que puedan testar, validar y consolidar sus proyectos.

Bernabé ha explicado que "la cesión de este espacio supone una nueva oportunidad para quienes están en el proceso de emprender y necesitan un lugar accesible donde poder iniciar su actividad empresarial. Nuestro objetivo es seguir sumando recursos a la Red de Espacios Emprendedores Municipales para que cada vez más murcianos puedan transformar sus ideas en negocios reales"

La nueva convocatoria, que regula el uso y funcionamiento de estos espacios, permitirá que personas físicas o jurídicas puedan optar a ocupar el local por un periodo inicial de un año.

