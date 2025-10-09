El Circo Encantado hechiza Cartagena y desvela las claves de su éxito

El Circo Encantado ha conquistado al público de Cartagena y, debido a la gran acogida, ha decidido prolongar su estancia una semana más, hasta el 12 de octubre. Sonia Miranda, directora artística, y Pau Sarraute, artista del show, explican que la decisión se debe al éxito de las primeras semanas y al deseo de que "nadie se pierda la oportunidad de disfrutar de un circo totalmente diferente".

El espectáculo transporta a los espectadores a la mansión de Doña Terrorífica, un lugar habitado por monstruosos personajes con habilidades extraordinarias. La trama se desarrolla con un guion "muy bien construido", según Miranda, que busca equilibrar el entretenimiento para niños y adultos. El objetivo es que la experiencia sea "terroríficamente divertida".

A pesar de la temática, sus creadores aseguran que no es un espectáculo de miedo. "Que no piensen que van a encontrar ahí al típico personaje corriendo con una sierra, porque esto no es así", aclara Miranda. De hecho, afirma que ha sido descrito por psicólogas como "algo constructivo que ayuda a quitar los miedos" a los más pequeños.

Pau Sarraute, uno de los payasos, reivindica el poder de la comedia para el bienestar emocional. "En la vida, que es un poco difícil, nada mejor que la risa y la alegría para desahogarse", reflexiona el artista. Considera que el payaso se convierte en un "cómplice" del público, algo muy necesario en tiempos donde "la gente se ríe poco".

El impacto en el público es una de las mayores satisfacciones para la compañía. Sarraute comparte la emoción de recibir agradecimientos de los asistentes: "Me ha venido gente diciendo: 'gracias porque estoy pasando una depresión y hemos venido aquí, y durante 2 horas hemos desconectado'". Este tipo de reacciones demuestran que el espectáculo ha "tocado una tecla" en la sensibilidad de la gente.

Comparten escenario la pequeña Lucia y todos los personajes históricos de miedo como fantasmas, la novia cadáver o el Joker, pero también Drácula o Terrorífica. A este espectáculo no le falta ni una bruja muy especial.

El Circo Encantado ofrecerá sus últimas funciones en el recinto ferial del Mandarache. Las entradas están disponibles para el jueves y el viernes (19:30 h), el sábado (17:30 y 20:00 h) y el domingo, con una doble sesión a las 12:00 y a las 18:00 horas. La compañía ha lanzado varias promociones y descuentos que se pueden consultar en su página web.

Ofrecen risas para dejar un buen sabor de boca antes de marcharse a tierras manchegas. Su próxima parada será Albacete.