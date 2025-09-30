El 112 recibió más de 250 llamadas en el día de ayer relacionadas con las fuertes lluvias caídas en la Región de Murcia

El Centro de Coordinación de Emergencias gestionó desde ayer y hasta las 08.00 horas de hoy más de 250 llamadas que han supuesto la gestión de 131 incidencias relacionadas con el episodio de lluvias y tormentas en la Región, que no ocasionaron daños materiales de importancia ni daños personales.

Los incidentes más frecuentes fueron la retirada de obstáculos de la vía, achiques de agua y rescates principalmente de vehículos que se quedaron atascados en charcos o corrientes de agua. Los municipios con más incidentes registrados fueron San Pedro del Pinatar (32) Caravaca de la Cruz (21) y Cartagena (12).

En los micrófonos de Herrera en Cope Murcia, el director general de Emergencias, Pedro Vicente ha señalado que el Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en la Región de Murcia (Plan Inunmur), que ya estaba en preemergencia, se puso en fase de emergencia, situación operativa 1, desde ayer a las 19.30 horas, al producirse inundaciones que afectaron a más de un municipio.

Casi la mitad de las llamadas se recibieron durante la noche, entre las 00 y las 08 horas de hoy. Destaca el municipio de Molina de Segura con 35 incidencias.