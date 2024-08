Carlos Alcaraz se estrella con Van de Zandschulp

El murciano Carlos Alcaraz se estrelló este jueves contra Botic Van de Zandschulp, número 74 del mundo, y cayó eliminado en la segunda ronda del Abierto de Estados Unidos.

El tenista español perdió en tres sets de forma inapelable ante el neerlandés por 6-1, 7-5 y 6-4 en dos horas y 19 minutos.

Campeón de Roland Garros y Wimbledon este año, además de haber ganado la plata en París 2024, Alcaraz, número 3 de la ATP, no sufría una derrota tan temprana en un 'Grand Slam' desde Wimbledon 2021, cuando también cedió en segunda ronda, siendo hasta hoy su peor resultado en el cuadro principal de un 'grande'

Fue una noche absolutamente desafortunada, terriblemente dolorosa y llena de impotencia para el murciano, que desde el inicio pareció fuera del partido tanto mentalmente como por su juego.

En cambio, Van de Zandschulp, sin títulos en su carrera (solo dos finales y ambas perdidas en Múnich) y tras perder sus dos precedentes anteriores contra Alcaraz, se regaló un día inolvidable y la victoria más importante de su vida.

Esta inesperada eliminación de Alcaraz en Flushing Meadows llega después de que en el Masters 1.000 de Cincinnati, su reaparición hace un par de semanas tras los Juegos Olímpicos, perdiera en su estreno ante el francés Gael Monfils, estrellara su raqueta en el suelo (un gesto inaudito en su trayectoria) y asegurara que había sido "el peor partido" de su carrera.

@usopen Carlos Alcaraz habla de problema mental

Paso atrás en tema mental

El tenista de El Palmar aseguró que en el plano mental ha dado "pasos hacia atrás" sin comprender muy bien la razón.

"La verdad es que lo que siento ahora mismo es que en vez de dar pasos hacia adelante he dado pasos hacia atrás en tema de cabeza. Y no entiendo por qué", reflexionó el tenista español en una rueda de prensa.

"Venía de un verano espectacular, de Roland Garros, de Wimbledon, saliendo de ahí diciendo que mentalmente había un paso hacia adelante, que me había dado cuenta de que para ganar grandes cosas había que estar duro de cabeza. Vengo a esta gira y es como que he dado pasos hacia atrás: como que mentalmente no estoy bien, no estoy fuerte, ante los problemas no sé controlarme, no sé cómo gestionarlo. Y eso para mí, la verdad, es un problema", añadió.

Campeón de Roland Garros y Wimbledon este año además de haber ganado la plata en París 2024, Alcaraz, número 3 de la ATP, perdió de forma inapelable ante el neerlandés Botic Van de Zandschulp, que ocupa la posición 74 del ránking, por 6-1, 7-5 y 6-4 en dos horas y 19 minutos.

En una noche llena de impotencia y de colapso tanto mental como de tenis para el murciano, Alcaraz no sufría una derrota tan temprana en un 'grand slam' desde la segunda ronda de Wimbledon en 2021, que hasta hoy era su peor resultado en el cuadro principal de un 'grande'.

Todavía con la decepción en el rostro tras una velada para el olvido, el español reconoció que el exigente calendario del tenis, que este verano ha sumado además los Juegos Olímpicos, le ha podido pasar factura.

"Puede ser. Tengo que ver qué ha pasado exactamente o qué me pasa exactamente. Ha sido un verano con muchas emociones, muy exigente. El calendario del tenis es muy apretado. He tenido mis momentos de desconexión, pero pienso que me estoy conociendo todavía y a lo mejor como persona necesito más tiempo", argumentó.

"A lo mejor yo soy un tipo de persona que, al venir el calendario tan apretado, a lo mejor no me viene bien o que mentalmente me exijo más de la cuenta. Tengo que ver qué pasa exactamente, pero la verdad es que no he pensado en toda la exigencia tan seguida y no he pensado en que eso es lo que me podía haber afectado", agregó.