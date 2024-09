Urcelay: "El equipo está bien y con ganas"

Urtzi Urcelay ha sido el protagonista en la sala de prensa del Estadio BeSoccer La Condomina. Al finalizar el entrenamiento matinal, el centrocampista ha atendido a los medios de comunicación de cara al partido de este domingo, a las 19h, frente al CD Estepona en casa.

El conjunto universitario afronta esta nueva semana liguera con el mal sabor de boca de haber sumado una derrota (2-1) en casa del Xerez Club Deportivo. "El equipo está con ganas y con confianza, a pesar del resultado obtenido. El resultado de Xerez no era el que queríamos, pero tenemos que quedarnos con lo positivo".

Sensaciones positivas

"Las sensaciones fueron muy positivas y demostramos tener personalidad ante un duro rival en un escenario con más de 6 mil personas. El equipo domino al rival durante los primeros 40 minutos y tenemos que mantener esa línea. Eso nos ayudará a ser un equipo sólido dentro de la categoría", añadió.

El UCAM Murcia Club de Fútbol disputará ante el CD Estepona su primer partido oficial de al temporada sobre el césped del Estadio BeSoccer La Condomina. Sobre este partido, Urcelay ha explicado que "desde que acabó el partido en Xerez, todos tenemos la mente puesta en este partido. Sabemos que va a ser un partido complicado ante un rival que está hecho para estar arriba, pero somos conscientes que con el apoyo de la afición, que la hemos sentido en esta pretemporada, podemos conseguir juntos los tres puntos".

Además, el centrocampista ha matizado que "desde el primer día me he encontrado a una familia dentro del vestuario y eso me hace sentir muy cómodo. Estoy disfrutando mucho. Quiero aportar lo máximo tanto fuera como dentro de los terrenos de juego"