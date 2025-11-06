Toni Nakic desvela la fórmula del éxito de UCAM Murcia CB: "Jugar como guerreros"

El equipo ha conseguido el mejor arranque histórico del club con cuatro victorias en los primeros cinco partidos. Toni Nakic ha analizado este buen inicio, señalando que, aunque les costó arrancar, fueron "de menos a más". Según sus palabras, el equipo demostró su superioridad: "Creo que tenemos más nivel que ellos, y cuando empezamos a correr y poner la energía más alta, sabía que íbamos a romper el partido". Aunque son conscientes del hito, el vestuario se mantiene ambicioso: "Esta información llegó a nosotros, pero yo creo que lo más importante es seguir con esta buena racha. No queremos 4-1, ahora queremos 5-1".

La química como pilar fundamental

Para Nakic, una de las claves principales de este rendimiento está en el ambiente del vestuario. "Yo creo que en la química que tenemos en el vestuario, pero también en la pista", ha afirmado. Esta conexión es visible para cualquiera que vea los partidos, ya que, según el jugador, "hay una buena química, que todo el equipo está feliz cuando otro compañero mete la canasta o hace una buena asistencia".

Este buen ambiente se traduce en un aumento de la confianza colectiva, lo que les permite disfrutar de su seña de identidad: la defensa. "Así tenemos más confianza, así tenemos buen ambiente en el equipo y después de eso, creo que también disfrutamos jugar buena defensa", ha explicado. Jairo define la filosofía del club como la de ser aguerridos en la cancha: "La identidad de este club es buena defensa, buena energía, jugar como guerreros".

Recuperado y con confianza

A nivel personal, Toni Nakic ha asegurado sentirse "muy bien". El jugador tiene claro su papel dentro del esquema del entrenador y se muestra con ganas de aportar al máximo: "Sé cuál es mi rol, sé qué tengo que hacer en la pista que el entrenador pide de mí, y nada, quiero aprovechar cada minuto". Esa seguridad se refleja en su acierto en el tiro: "Ahora estoy con confianza, estoy tirando con confianza y creo que en este equipo esto es importante".

Finalmente, ha aclarado el estado de su tobillo, confirmando que ya no tiene molestias. Su ausencia en el viaje a Bulgaria "fue una prevención por una molestia después del partido contra Baskonia. Tras entrenar en solitario mientras el equipo estaba fuera, espera estar disponible para el próximo encuentro: "Yo creo que el sábado estaré en la pista al cien por cien".