Sito Alonso: "Es un sueño en este club luchar por la octava plaza"

Sito Alonso subrayó tras la victoria lograda en Miribilla frente al Surne Bilbao Basket (80-83) que la posibilidad de alcanzar la octava plaza y disputar así el playoff por el título de la Liga Endesa "siempre es un sueño".

"Siempre es un sueño, pero lo importante es no dejar de intentarlo y que no podamos reprocharnos nada al acabar la temporada", apuntó el técnico en su valoración de un encuentro en el que cree que "los primeros 26-27 minutos" de su equipo "fueron fantásticos".

"Al principio hicimos muy buen partido y nos aprovechamos de la situación de Bilbao de los últimos días. A nivel táctico y de intensidad intentamos que no se sintieran cómodos, pero este equipo ha demostrado esta temporada que tiene un carácter especial. No tenían nada que perder y los últimos diez minutos de Bilbao han sido sensacionales", explicó.

Alonso, por todo ello, le dio "mucho valor" al triunfo tanto "por la dificultad" de haberla conseguido en la prórroga después de haber dominado el marcador por 20 puntos como por el valor clasificatorio. "Todos los equipos estamos muy cerca y no queremos bajar el nivel de intensidad hasta el final de temporada", incidió.

Alonso, por último, felicitó al Surne Bilbao por el título de la Copa Europa FIBA que conquistó el pasado miércoles en Grecia y recordó los "dos años excelsos" que pasó en el club bilbaíno "en un momento muy difícil" para el club vasco.

"Este es un premio tan grande que creo que puede impulsar todavía más el proyecto. El pasillo que hemos hecho no era obligatorio, pero faltaría más no rendir homenaje a un equipo de la Liga Endesa por un éxito tan importante. No hemos tenido ninguna duda en hacerlo", concluyó.