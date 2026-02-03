Sito Alonso reivindica el "ADN y el carácter" del UCAM Murcia tras asegurar el liderato en Europa

Sito Alonso, entrenador del UCAM Murcia CB, ha mostrado su satisfacción tras la victoria ante el Sopot que asegura el primer puesto del equipo en el grupo K de la FIBA Europe Cup. "Muy contento por haber conseguido la primera posición del grupo", ha afirmado el técnico, destacando la oportunidad de usar el próximo partido para "dar rotaciones al equipo".

El equipo, según Alonso, empezó "muy, muy bien" el partido, aunque se encontró con un rival que venía de "un golpe fuerte en su liga" y que planteó un encuentro con una mentalidad "dura y agresiva". A pesar de ello, el entrenador ha señalado que supieron mantener la calma y entender en el vestuario cómo debían afrontar la segunda mitad.

No podemos permitir que un equipo en nuestra casa quiera jugar más duro que nosotros" Sito Alonso Entrenador de UCAM Murcia CB

La reacción en el tercer parcial fue clave. "La salida del tercer cuarto ha sido superagresiva, como tenía que ser", ha explicado Alonso. "No podemos permitir que un equipo en nuestra casa quiera jugar más duro que nosotros". El técnico ha elogiado que el equipo mostró "esa dureza" y que los jugadores "han entendido muy bien el partido".

Defensa a ultranza de Cate

Uno de los momentos más comentados fue la vehemente defensa de Sito Alonso a Emmanuel Cate, quien recibió un trato duro por parte de los rivales. El entrenador ha sido tajante al respecto, justificando su reacción "con una agresividad fuera de lo habitual" porque consideró que estaban siendo injustos con él.

Por Cate mato" Sito Alonso Entrenador de UCAM Murcia CB

"Estaban siendo injustos con él, le han pegado por todos los sitios", ha denunciado Alonso, quien ha añadido de forma contundente: "Por Cate mato". El técnico ha subrayado que el jugador "representa muy bien lo que nosotros queremos" y que no permitirá que se le trate así. "Lo seguiré haciendo siempre para defender a cualquier jugador nuestro", ha sentenciado.

Rotaciones en Europa y la mirada en Burgos

Con el liderato garantizado, el próximo partido en Rostrox servirá para dar descanso a jugadores importantes. Alonso ha confirmado que viajarán "sin 3 o 4 jugadores" para evitar el desgaste de cara al "importantísimo partido que tenemos aquí contra Burgos", calificado como "de los más difíciles" antes de la Copa del Rey.

El "colmillo" recuperado

Finalmente, el entrenador ha reconocido que el equipo ha recuperado el "colmillo" que mostró al inicio de la temporada. Tras un pequeño bache, donde cree que respetaron "demasiado al Real Madrid", el equipo ha vuelto a encontrar su fe y su carácter competitivo. "Hemos recuperado un poco ahora, pero también es normal esos pequeños altos y bajos", ha comentado.

Alonso ha insistido en que la clave es la mentalidad y el carácter que el equipo debe mostrar siempre en casa. "Hay que ser muy duros en casa, metamos o no metamos", ha concluido, poniendo como ejemplo la actitud de jugadores que, como Kelan Martin, mostraron el carácter necesario a pesar de no tener acierto en el tiro.