Sito Alonso defiende su legado en Bilbao entre insultos y la clasificación para la Copa del Rey

Sito Alonso, entrenador del UCAM Murcia, ha analizado la derrota de su equipo en la cancha del Surne Bilbao Basket, reconociendo la superioridad del rival. 'Creo que para ganar a Bilbao Basket este año hay que hacer muchísimas más cosas', afirmó el técnico, quien lamentó la falta de constancia defensiva de su equipo y una excesiva dependencia de las acciones individuales en ataque.

Frustración y errores defensivos

El entrenador ha señalado la frustración por los fallos en ataque como uno de los principales problemas. Según Alonso, el equipo no supo gestionar los errores, lo que provocó desajustes defensivos graves que Bilbao Basket aprovechó. 'La solidez como equipo competitivo es lo que nos da los éxitos, y hoy hemos sido menos que Bilbao Básket', subrayó.

Lo que no puede ser es que tiremos un triple liberado y por la frustración nos metan un triple liberado" Sito Alonso Entrenador de UCAM Murcia CB

El técnico se mostró especialmente preocupado por la reacción del equipo tras fallar canastas claras. 'Lo que no puede ser es que tiremos un triple liberado y por la frustración en el siguiente contraataque nos meta su mejor tirador un triple liberado. Esto sí que no es normal en nuestro equipo', sentenció.

Un éxito histórico: tres Copas en cinco años

A pesar de la derrota, el UCAM Murcia ha certificado su clasificación matemática para la Copa del Rey, un logro que Sito Alonso ha calificado de 'espectacular'. Es la tercera vez en los últimos cinco años que el club lo consigue, algo que el entrenador atribuye 'al mérito y la ambición del club'.

Insultos y orgullo en Miribilla

El final del partido estuvo marcado por los insultos que una parte de la afición de Miribilla dedicó al técnico, con gritos de 'Sito, cállate'. Alonso abordó la situación con serenidad, pero también con firmeza, defendiendo su pasado en el club bilbaíno.

Siempre tendrán mi respeto, porque aquí sacamos algo que no todo el mundo era capaz" Sito Alonso Entrenador de UCAM Murcia CB

Alonso recordó su etapa en Bilbao Basket, especialmente el momento en que se hizo cargo del equipo cuando 'desapareció de la competición'. 'Yo nunca dejé tirado al Bilbao Basket', afirmó, mostrándose 'muy orgulloso de haber pertenecido a Bilbao Basket cuando nadie quería ser del Bilbao Basket'. A pesar de los insultos recibidos, incluso uno que calificó como 'bastardo', el técnico aseguró que 'siempre tendrán mi respeto, porque aquí sacamos algo que no todo el mundo era capaz'.

De cara al futuro, con el regreso de la competición europea, Alonso ha admitido que el equipo puede sufrir un 'bajón' físico, pero insistió en que los 'valores de entrega, sacrificio y lucha' son 'innegociables' y que el equipo trabajará para mantener la competitividad que les ha llevado a la Copa.