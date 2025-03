Sito Alonso: "La ansiedad nos está pasando factura como locales"

Sito Alonso, entrenador de UCAM Murcia CB, aludió al factor físico como fundamental en la derrota encajada por 64-76 ante el Bàsquet Girona en el Palacio de los Deportes y apuntó que ello les hizo "llegar tarde a las acciones" y también reconoció que hubo "ansiedad".

"Creo que estuvimos un punto por detrás a nivel físico, lo que nos hizo llegar tarde a las acciones y se notó más cuando ellos anotaron puntos en los últimos cuatro o cinco segundos de cada posesión, momentos en los que la atención tiene que ser mayor y depende de la frescura que precisamente nos faltó", declaró el técnico madrileño en la rueda de prensa posterior al choque.

"El Bàsquet Girona nos hizo daño en el inicio del tercer cuarto porque nos quedamos bloqueados en una situación en la que piensas que tienes la obligación de ganar y cuando el rival se va con 11 puntos de ventaja parece que te quedas con la resaca. Este equipo tiene una cosa de la que estoy muy orgulloso y es que vuelve al partido varias veces pero no pudimos hace el encuentro que nos hubiese gustado. Tenemos que recuperarnos en lo físico y saber que si la semana anterior había sido dura en cuanto a jugar contra el Real Madrid, el Falco y ahora contra el Girona, la siguiente lo será más con dos salidas", comentó aludiendo a los siguientes compromisos en la pista del Nanterre 92 francés el miércoles en la Liga de Campeones FIBA y en la del Río Breogán de Lugo el sábado en la Liga Endesa.

"Tenemos que pensar que el pasado no va a cambiar nada de lo que venga y sí valorar el esfuerzo sin recompensa", añadió Sito, quien admitió cierta ansiedad en su equipo.

"Para generar ventaja necesitamos un cambio de ritmo mucho más alto en diferentes situaciones cuando no podemos correr y no seleccionamos bien el tiro.En casa cuando vamos con el marcador igualado se nos genera una ansiedad y debemos saber que no hay que ganar en el minuto 14. Es una situación que debemos cambiar", expuso.

"Es verdad que el ambiente que había en el pabellón era magnífico y todavía duele más este resultado por los aficionados. A los jugadores no puedo criticarles sino que tengo que motivarles para que el miércoles den el nivel que necesitamos", agregó el preparador universitario.