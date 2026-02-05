El Real Murcia detalla una a una las claves de su mercado de invierno

La comisión deportiva del Real Murcia, con Pedro Asensio al frente, ha hecho balance del mercado invernal de la entidad grana. El club abordó el mercado tras un análisis de la primera vuelta para suplir las carencias detectadas. “Detectamos las necesidades y buscamos perfiles que complementaran la plantilla de verano y dieran el máximo de argumentos posibles al cuerpo técnico para conseguir el objetivo”, ha afirmado Asensio.

Un capítulo de salidas complejo

En el capítulo de salidas, Asensio ha detallado la marcha de jugadores como Matheus Cadorini, que solicitó explícitamente salir del club, así como los movimientos de licencia de Sekou y Joao Pedro para facilitar el trabajo del entrenador. También ha explicado las salidas de Andrés Carmona y Alex Schakl, entendiendo que necesitaban más minutos de juego y agradeciendo la actitud de Carmona, “un chico de la casa que siempre ha ayudado al club”.

Una mención especial han merecido los casos de Esteban Saveljich y Antxon Jaso, quienes cedieron su licencia por problemas físicos de larga duración. Asensio ha subrayado el compromiso de ambos jugadores con el proyecto del club. “Han priorizado el objetivo colectivo al individual”, ha destacado, explicando que seguirán ayudando al grupo en el día a día pese a no poder competir.

Fichajes para reforzar el equipo

En cuanto a las incorporaciones, la prioridad fue reforzar las bandas con perfiles de uno contra uno como Víctor Narro y Joel Jorquera, jugadores polivalentes y con experiencia. Posteriormente, llegó el central Óscar Gil, definido como un defensa “con experiencia, polivalente y garantías”, capaz de actuar también como pivote. La delantera se reforzó con Juanto Ortuño, un perfil de delantero de área y remate complementario a los ya existentes.

Respecto a los jugadores brasileños, Asensio ha aclarado que Joao Costa y Caio Mateus llegan como apuestas de club con licencia del filial y sin condicionar la planificación del primer equipo. Juliano Camargo, responsable de su fichaje, ha destacado que “son jugadores que ya han competido a buen nivel y creemos que pueden aportar cuando se adapten”.

Decisiones consensuadas

La comisión deportiva también ha aclarado que el entrenador, Adrián Colunga, ha participado activamente en el mercado y ha validado todas las incorporaciones. Sobre el frustrado fichaje de Josep Calavera, Asensio ha explicado que el club no aceptó unas condiciones que “habrían hipotecado al Real Murcia”. Finalmente, se ha defendido la apuesta por la cantera y el equilibrio económico como prioridades.