Murcia honra la cuna del Imperial con un monolito por su centenario

El Ayuntamiento de Murcia ha homenajeado al Real Murcia Imperial en su centenario con la inauguración de un monolito en el lugar donde nació su historia. El acto, enmarcado en la celebración del 1200 aniversario de la fundación de la ciudad de Murcia, ha tenido lugar en la Plaza de Zarandona y ha contado con la presencia del alcalde, José Ballesta, para reconocer la trayectoria del club y su aportación al murcianismo.

Un club con 100 años de historia

El alcalde de Murcia, José Ballesta, ha recordado que la historia de la ciudad "no puede entenderse desde hace más de un siglo sin el que es uno de sus grandes embajadores, el Real Murcia". El club filial nació en 1924 en el Barrio del Carmen como un club independiente, llegando a competir en la segunda división española, y el nuevo monolito se sitúa exactamente donde se encontraba el antiguo campo de fútbol de Zarandona.

Este homenaje se suma a la Medalla de Oro de la Ciudad que el consistorio entregó al equipo hace unos meses por forjar "los sueños de cientos de futbolistas, pero también valores como el trabajo en equipo, la tenacidad o el esfuerzo". Para el alcalde, este sentimiento es profundo en la ciudad: "Desde hace más de 100 años, el murcianismo se ha transmitido de padres a hijos, dando lugar a un sentimiento de pertenencia que se transmite con el mismo orgullo que un apellido".

Desde hace más de 100 años, el murcianismo se ha transmitido de padres a hijos, dando lugar a un sentimiento de pertenencia que se transmite con el mismo orgullo que un apellido" José Ballesta Alcalde de Murcia

Buque insignia de la cantera murcianista

En la actualidad, el Imperial es el filial más antiguo de España y el "buque insignia de una cantera con cientos de jugadores". Ballesta ha expresado su convicción de que la cantera "será cuna de futbolistas que en no mucho tiempo llevarán al Real Murcia al lugar que se merece", y ha destacado que "tras cada jugador hay trabajo, compromiso, esfuerzo, ilusión y valores".

El regidor ha concluido afirmando que con este acto, "el pasado y el futuro se unen por su escudo en esta plaza de Zarandona, que desde hoy recuerda con orgullo a todo el mundo que aquí nació el Imperial".