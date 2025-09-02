COPE
Podcasts
Deportes COPE en Murcia
Deportes COPE en Murcia

presentaciÓN

Mizzian: "Lo que no sea ascender es un fracaso para UCAM CF y la plantilla"

El delantero melillense, última incorporación universitaria analiza cómo se ha encontrado el equipo y el arranque de liga el próximo domingo en el Álvarez Claro de Melilla

UCAM CF presenta al delantero Mizzian
00:00
Descargar
V.C.G.

Mizzian, jugador de UCAM CF

Vicente Luis Cánovas

Murcia - Publicado el

1 min lectura

Descargar

Temas relacionados

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

11:00H | 31 AGO 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking