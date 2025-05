Manuel Vela relata en COPE su experiencia en la Trail Camí De Cavalls en Menorca

Murcia - Publicado el 07 may 2025, 11:15 - Actualizado 07 may 2025, 11:29

El Trail Menorca Camí de Cavalls es una ultramaratón de montaña disputada en la isla de Menorca. El recorrido de la prueba roda toda la isla de Menorca por el Camí Cavalls con una distancia de 185,60 kilómetros. El murciano Manuel Vela Monserrate consiguió completar la competición en un total de 27 horas.

Manuel Vela ha contado en COPE Murcia su experiencia en una una edición dura, con lluvia y viento por la noche. El ultrafondista murciano asegura que los momentos más complicados fueron entre los kilómetros 100 y 150 en los que no pudo alimentarse y solo "las ganas de acabar y el corazón me facilitaron llegar a la meta. Los momentos en los que se me 'cerró el estómago' fueron muy duros, pero logré superarlo y llegar acabar una carrera en la que se produjo un 47% de abandonos".

Manuel Vela Monserrate consiguió completar los 185 kilómetros

El deportista murciano, que suele entrenar una media de 100 kilómetros semanales, ha indicado que "ahora estoy recuperándome y durante las próximas solo andaré para ir a comprar el pan. No me voy a poner las zapatillas".