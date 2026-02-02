COPE
Luis León Sánchez desvela las claves de la Vuelta a Murcia

El ciclista de Mula advierte del peligro del viento en la primera etapa y señala la Cuesta del Gallo como el punto decisivo para la victoria final

Luis León estuvo en el acto de presentación de la Vuelta a Murcia 2026
Luis León Sánchez analiza la Vuelta a Murcia 2026

Vicente Luis Cánovas

Murcia - Publicado el

1 min lectura2:05 min escucha

Luis León Sánchez ha analizado el recorrido de la Vuelta Ciclista a Murcia que se celebrará los próximos 13 y 14 de febrero. Sobre la primera etapa, con salida en Cartagena, el ciclista advierte de los peligros iniciales. Aunque pueda parecer sencilla, asegura que no lo será: “Parece que es cómoda, pero ya te digo a ti que no, que no va a ser nada cómoda”. El principal factor desestabilizador será el viento, muy presente en la región en los últimos días.

No va a ser nada cómoda"

Luis León Sánchez 

Ciclista

Según el corredor muleño, se vivirá una “etapa nerviosa, difícil de llevar”. La parte final, con el alto en el castillo de Yecla, será “muy bonito y espectacular para el aficionado”, pero no tanto para los ciclistas. En esos últimos kilómetros, vaticina, “la colocación será un factor muy importante para el devenir de la llegada”.

La Cuesta del Gallo, el gran juez

La segunda etapa es, en palabras de Luis León Sánchez, “todo lo contrario”. Se trata de un recorrido que, como ciclista, “siempre me ha gustado correr aquí en Murcia”. El trazado le trae buenos recuerdos, ya que ha tenido “la suerte de entrenar durante muchísimo tiempo por estas grandes carreteras”. La carrera pasará por el Alto Alcollado, una cima “emblemática” para el cicloturista murciano, y también por su casa, en Mula.

El alto de la Cuesta del Gallo va a ser el juez de esta gran vuelta"

Luis León Sánchez

Ciclista

Para el ciclista, no hay duda de que “el alto de la Cuesta del Gallo va a ser el juez de de esta gran vuelta”. Explica que, sin ser excesivamente largo, “es un alto que va a marcar muchas diferencias”. Tras coronarlo, la bajada por la Fuensanta y el callejeo por las pedanías de Murcia hasta la meta en Santo Mena completarán una jornada en la que, asegura, “será un gran ciclista el que pueda vencer y quedará un bonito espectáculo”.

Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

