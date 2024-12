Jonah Radebaugh: "El equipo está evolucionando partido a partido"

Ya con la clasificación para la fase eliminatoria de la Basketball Champions League conseguida, Jonah Radebaugh declara en referencia al partido de mañana contra Peristeri Domino’s: “El partido de mañana es muy importante, para mí, especialmente porque quiero seguir ganando esa confianza, pero para todo el equipo también. Al final tenemos esa sensación de que la bola no termina de entrar en la canasta tanto como nos gustaría y este partido es decisivo para seguir consiguiendo ese contacto, ese sentimiento y esas ganas de hacer las cosas.”

En los últimos 4 encuentros el jugador universitario ha anotado 10 puntos o más. En base a estas actuaciones, Jonah Radebaugh comenta: “No creo que haya cambiado nada concretamente, simplemente a veces la bola entra y a veces no. Yo me enfoco en jugar en diferentes posiciones en diferentes juegos. En el último partido pude hacer un par de robos y anotar así canastas. Creo que estoy en un mejor momento de ritmo, haciéndolo lo mejor posible.”

Tras ser preguntado por las declaraciones de su entrenador Sito Alonso, en las que afirmó que el partido contra Valencia Basket fue el mejor partido de la temporada a pesar de las bajas, el jugador universitario defiende: “Si, estoy de acuerdo. No hay que olvidar que (Valencia Basket) son líderes, fue un gran partido de todo el equipo y las sensaciones mejoraron mucho con respecto a los partidos anteriores. Creo que si seguimos trabajando en aspectos defensivos, de rebote y de esfuerzo podemos lograr cosas grandes.”

El escolta americano declara en base a por qué no se están dando los resultados en los últimos partidos de liga disputados en el Palacio de los Deportes: “Creo que hemos mejorado mucho en los aspectos de esfuerzo y de trabajo de todo el equipo. Antes había jugadas en las que algún jugador igual estaba desenchufado, no estaba tan atento. Ahora el esfuerzo pasa por trabajar cada jugada, creo que ahí hemos mejorado de cara a los últimos partidos. Cuando la gente viene aquí y nos gana creo que es únicamente por el acierto en las canastas. Viene Valencia y tienen un gran porcentaje de acierto en tiros, nosotros no estamos metiendo esas canastas en espacios abiertos, en momentos que estamos desmarcados, y al final eso es lo que está marcando un poco la diferencia. Tenemos que trabajar ese aspecto y conseguir que la bola entre en el aro, que es de lo que trata este deporte.”