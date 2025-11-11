Izan Segura vive el fin de semana soñado: debuta con el Real Murcia y se exhibe con el Imperial

Izan Segura ha vivido un fin de semana perfecto. El canterano del Real Murcia ha debutado con el primer equipo en la victoria contra el Nàstic de Tarragona y, apenas unas horas después, ha sido decisivo con el filial, el Imperial, en el derbi contra el FC Cartagena B. Una doble participación que culminó con un gol y una asistencia. "Muy contento, la verdad", ha afirmado el jugador sobre su maratón de partidos.

Un debut de alta tensión

Su estreno con la camiseta grana en Primera Federación se produjo en "una situación complicada". Segura saltó al campo en los minutos finales con una ventaja de un gol para el Murcia. A pesar de la presión inicial, asegura que una vez en el césped se olvidó "de todo" para centrarse en "aguantar resultados y llevarte los 3 puntos". El entrenador le pidió que fuera él mismo y que hiciera lo que sabe hacer, sin ningún tipo de presión.

Menos de 12 horas después de su debut, Segura ya estaba disputando "un derbi que siempre apetece jugar" con el Imperial. A pesar del poco descanso, tuvo la oportunidad de jugar 25 minutos, en los que consiguió marcar un gol y dar una asistencia en el último minuto, completando una actuación redonda que él mismo ha calificado como un "fin de semana perfecto".

El sueño de la cantera y el objetivo del ascenso

Para el joven futbolista, debutar con el primer equipo es un sueño cumplido. "Al final, es lo que cada jugador de la cantera sueña con conseguir", ha explicado, mostrando su disposición para "ayudar lo que pueda al primer equipo y si tengo la suerte de disputar minutos, pues mejor". Además, ha recordado que el objetivo del Imperial es claro desde el principio: "nuestro objetivo era el ascenso".

Desborde y referentes en el vestuario

Izan Segura destaca por su habilidad en el uno contra uno, una cualidad que, según cuenta, ha tenido "desde pequeño" gracias a su experiencia en el fútbol sala. Ahora, bajo las órdenes del técnico Colunga, está aprendiendo a ser más decisivo. "Me está enseñando mucho a cuándo jugármela, cuándo no jugármela y intentar ser lo más decisivo posible", ha comentado.

En el vestuario del primer equipo, se ha sentido muy arropado por sus compañeros, fijándose especialmente en veteranos como "Pedro Benito, Bustos, Pedro León". Por otro lado, comparte club con su hermano, algo que considera "un orgullo" para él y su familia. Su consejo para su hermano es claro: "que sea siempre él y que vea que luchando y con una disciplina puede conseguir lo que él quiera".

