Gadeia marca la hoja de ruta de ElPozo tras ganar en Alzira

Gadeia, capitán de ElPozo Murcia Costa Cálida, ha analizado la victoria del conjunto murciano por 2-4 en el partido amistoso contra Alzira. El encuentro forma parte de la 'mini pretemporada' que está realizando el equipo de Josan González con motivo del parón de selecciones antes de la vuelta a la competición liguera el próximo 13 de febrero.

El capitán ha calificado el choque como un "partido difícil" contra un "gran rival". ElPozo ha sabido sobreponerse al gol inicial de los locales para remontar el encuentro. "Hemos conseguido hacer bien las cosas, hemos conseguido remontar", ha señalado Gadeia, destacando también los momentos en los que tocó "sufrir".

La línea a seguir

El jugador brasileño ha insistido en que este es el camino para afrontar lo que resta de competición. "Esta es la línea a seguir, seguir currando, seguir trabajando duro para lo que queda de temporada", ha declarado. Para Gadeia, lo fundamental era sumar sensaciones positivas: "Hemos conseguido la victoria, que era lo más importante, y seguir creciendo", ha finalizado.