Gadeia destaca la intensidad de ElPozo Murcia Costa Cálida que está siendo clave en este arranque de temporada

El brasileño, uno de los capitanes del conjunto charcutero, analiza como está el equipo, después de tres victorias consecutivas antes de recibir el próximo fin de semana a Movistar Inter en el Palacio

Gadeia marcó el tercer gol de ElPozo en Santa Coloma
V.C.G.

Gadeia, jugador de ElPozo Murcia Costa Cálida

Vicente Luis Cánovas

Murcia - Publicado el

1 min lectura

