Más que fútbol: la FFRM lanza su cuarta campaña contra el racismo y la xenofobia

La Federación de Fútbol de la Región de Murcia (FFRM) ha puesto en marcha su cuarta campaña contra la violencia, la xenofobia y el racismo. Bajo el lema “el fútbol es más que fútbol”, la iniciativa busca promover la inclusión, la protección, la ética y los valores que deben primar en el deporte. Este proyecto se enmarca dentro del programa 'XXXX' con XXXX, reforzando el compromiso de la federación con un entorno deportivo seguro y respetuoso.

Pioneros en la protección del deporte

La federación murciana destaca por su papel precursor en España en la lucha por un fútbol más ético. Según explican desde la entidad, “fuimos la primera federación de España, incluyendo a la Federación Española, que constituyó una comisión de este rango, porque no estaba todavía reflejado en el reglamento del Consejo Superior de Deportes (CSD)”. Este órgano evolucionó hasta convertirse en comité una vez que el CSD aprobó su creación.

Fuimos la primera federación de España que constituyó una comisión de este rango" José Miguel Monje Carrillo Presidente de la FFRM

Una campaña centrada en la inclusión

Esta cuarta edición de la campaña está presidida y dirigida por Bartolomé Molino, vicepresidente de la FFRM y presidente del comité. El objetivo es consolidar la idea de que “en la Región de Murcia el fútbol es más que fútbol, es inclusión, es protección, es ética, son valores”. Estas son las bases sobre las que la federación trabaja de forma permanente para mejorar el ambiente en el deporte regional.