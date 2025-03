Fran Fernández: "Lo importante es que llegar al final de temporada en buen momento"

Fran Fernández, entrenador del Real Murcia, ha valorado la victoria de este domingo frente al Recreativo de Huelva, en el Enrique Roca Murcia, destacando que "llegamos a la recta final de la temporada en muy buen momento", y que "la ilusión está por las nubes".

El técnico almeriense comenzó haciendo una valoración del encuentro: “La primera parte de la primera parte ha sido igualada, nos hemos enfrentado a un buen equipo y tal como se ha visto en la clasificación hay gran igualdad. Es verdad que hemos empezado un poco precipitados, conforme pasaban los minutos nos hemos encontrado más cómodos, había más espacios y llegó el primer gol. Somos un equipo peligroso con espacios y lo hemos aprovechado hoy. El gol nos ha dado tranquilidad. Con esa tranquilidad y confianza el equipo ha ido a más. Hemos terminado con muy buenas sensaciones la primera parte y el equipo ha estado concentrado todo el tiempo, lo que nos ha permitido mantener la portería a 0 otro día más”.

También explicó el valor que puede tener esta victoria: “Vamos a verlo, el equipo sigue trabajando con humildad y el partido ha sido un reflejo de la semana. Nosotros vamos paso a paso, hay que disfrutar de una buena victoria y un buen partido del todo equipo, a partir de mañana a pensar en el siguiente”.

A Fran Fernández se le preguntó por el trabajo realizado en el partido: “Dijimos en la previa que había que ir a por ellos y hemos ido a por ellos. Hemos ido a pares, nuestros delanteros han ido a por sus centrales yendo muy bien a la situación. Isi ha trabajado muy bien y Antxón ha estado muy concentrado en los huecos. El equipo ha mantenido la calma en todo momento y sabíamos que iba a llegar nuestro momento”

Asimismo, detalló cómo ve al equipo de cara a este final de temporada: “Veo al equipo motivado desde julio y maduro. Hoy ha sido espectacular la afición que nos ha llevado en volandas. Creo que estamos todos centrados en que esto va a ser difícil. Creemos que es el momento de dar todo lo que tenemos. Las dos victorias y el empate del otro día nos da confianza, pero hay que disfrutarlo. Haremos una gran semana e iremos ahí para enfrentarnos a un rival. Estamos en un buen momento”

El trabajo de David Flakus

Sobre el papel de David Flakus en el partido: “creo que tenemos 5 buenos delanteros y que cualquiera puede jugar en esa posición, es cierto que está en un buen momento y con confianza, nos da mucho tanto en ataque como en defensa, pero todos están preparados, me lo ponen muy difícil. Creo que ha realizado un partido completísimo, igual que aquí ante el Fuenlabrada. Vamos a seguir, que siga mejorando, le ayudaremos, es un chaval joven y cada vez está más adaptado a los compañeros y los compañeros lo conocen cada vez más, así que siga con la misma mentalidad”.

Al ser preguntado por la situación clasificatoria del equipo, el técnico respondió: “yo pido que me valoren a final de curso y yo también voy a valorar a final de curso, tenemos que estar centrados cada uno en lo nuestro, llegamos a la recta final de temporada en un buen momento, creo que trabajando todos juntos y unidos, eso es lo que importa, queda muchísimo por delante, sí que dependemos de nosotros mismos porque creo que todos nos vamos a dejar algún punto porque hay muchísima igualdad en la categoría. La ilusión está por las nubes ahora mismo, creo que el vestuario está muy ilusionado y muy centrado en que tiene que hacer cada uno que no es fácil, somos una plantilla larga”.

También fue preguntado por Davo: “lo veo bien, por eso juega, porque le da cosas diferentes al equipo, es un jugador que se mueve muy bien entre líneas, que sabe leer bien las segundas jugadas y que, sobre todo, con espacios como en el primer gol, se encuentra más cómodo. Él está también a gusto en el equipo y al igual que Flakus o Ian, que son jugadores que vinieron en enero, tiene que tener un periodo de adaptación, pero yo lo veo totalmente adaptado, y como dije cuando llegaron, nos tienen que ayudar y nos están ayudando”.

Por último, se le preguntó al técnico almeriense por la influencia de los 3 delanteros en los goles de hoy: “mientras gane el equipo, que es lo más importante, me da igual quién meta los goles. La posición de delantero es más especial, es ese aspecto y para su confianza es muy importante hacer goles o por lo menos estar cerca de ellos. Por ejemplo, Davo no ha hecho gol, pero ha estado en muchas jugadas de ataque. Pedro Benito ahora está encontrando la recompensa a muchos buenos partidos que ha realizado, Flakus, Alcaina y no me quiero olvidar de Cadorini, que va mejorando muchísimo. Creo que tenemos buenos delanteros y lo tengo muy difícil, no pueden jugar todos. Solo pueden jugar 11, hoy ha habido 14 que se han quedado medio enfadados porque es normal. Pero todos siendo buenos compañeros y aceptando su rol. Lo que me gusta de los delanteros no es solo los goles, es que llevamos 3 porterías a cero seguidas gracias a su trabajo también”.