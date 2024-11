Fran Fernández: "Vamos a ser un equipo muy fuerte en casa"

El Real Murcia, después de dos partidos lejos del Enrique Roca, volverá este sábado, a las 17'30, a comparecer como local para medirse al filial del Atlético de Madrid en un enfrentamiento en el que los de Fran Fernández, que ha comparecido este viernes en Nueva Condomina, para analizar lo que será este encuentro.

El entrenador almeriense comenzó hablando sobre lo que ha aprendido el equipo tras la derrota en Ceuta: “por supuesto que vamos aprendiendo de los errores que vamos cometiendo semana a semana, pero sin darle excesiva importancia; lo más importante es tener un mensaje global de que el equipo está mejorando y evolucionando; el otro día no estuvimos acertados en algunos momentos y sabemos que podemos dar más y tenemos que hacerlo ante el Atlético de Madrid B”.

Preguntado acerca de lo que tiene que mejorar el equipo, no solo en defensa también en ataque: “yo cuando hablo de mejora hablo en todos los aspectos; al final yo como entrenador no me puedo quedar con los resultados solo, me tengo que quedar con el juego porque eso sí depende de nosotros; luego ganaremos o perderemos partidos porque algunas veces nos faltará efectividad y otras la tendremos; lo que más me preocupa es que el juego del equipo mejore en ataque y en defensa y creo que se está produciendo, pero lo que yo diga aquí no vale, lo tenemos que demostrar mañana en el campo”.

El equipo continúa con bastantes bajas y el míster también fue preguntado sobre este tema: “el club va a publicar un comunicado en las próximas horas; yo no puedo estar aquí hablando todos los días sobre las bajas porque ese no es mi cometido; soy el entrenador y mi trabajo es sacar el máximo provecho a los jugadores que estén bien y sanos; tenemos una buena plantilla y los que salgan mañana de inicio estarán en las mejores condiciones”.

El filial del Atlético de Madrid será el rival de esta jornada y el técnico grana también habló sobre los colchoneros: “no es un filial tan filial porque muchos de sus futbolistas han pasado ya por fútbol profesional en Primera y Segunda División; es un equipo que fuera de casa tiene unos números muy buenos y no ha perdido todavía; son un equipo que desde lo físico y lo mental te lleva al límite y por eso tenemos que estar centrados en nosotros y en hacerlo lo mejor posible”.

La importancia de la Afición

Fran Fernández finalizó la comparecencia de prensa hablando sobre la importancia de la apoyo de la afición ahora que el equipo vuelve a jugar en casa después de 2 partidos fuera: “de momento los resultados en casa no están siendo mejor que fuera, pero lo serán; vamos a ser un equipo muy fuerte en casa y no tengo ninguna duda porque con el apoyo de nuestra gente lo vamos a ser; en los últimos partidos en casa el equipo ha mostrado buen nivel como local y queremos seguir en esa línea; tenemos unas ganas enormes de volver a jugar en casa para demostrar esa mejoría”.